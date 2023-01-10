中国气象局：2022年夏秋季高温创历史之最
2023年01月10日09:10 | 来源：科技日报
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原标题：中国气象局：2022年夏秋季高温创历史之最
科技日报北京1月9日电 （记者付丽丽）“在刚刚过去的2022年，我国天气气候特征明显，出现了多个之最。”1月9日，在中国气象局召开的例行新闻发布会上，国家气候中心副主任肖潺在盘点2022年全国天气气候特征时说。
气温方面，肖潺介绍，2022年全国平均高温日数（16.4天）为1961年以来历史最多；全国平均气温10.5℃，较常年偏高约0.6℃，为1961年以来仅次于2021年的历史次高。甘肃、湖北、四川和新疆4个省（区）均为1961年以来历史最高。
“2022年夏秋季高温创历史之最。”肖潺说，2022年6月13日至8月30日，我国中东部地区出现大范围持续高温天气过程，持续时间长达79天，有361个国家气象站（占全国总站数14.9%）日最高气温达到或超过历史极值，此次高温事件综合强度为1961年有完整气象观测记录以来最强。
据介绍，2022年全国平均降水量606.1毫米，较常年偏少5.0%，为2012年以来最少。降水空间分布不均，全国有11个省（区、市）降水量较常年偏多，其中，吉林（偏多35%）为1961年以来历史最多，辽宁（偏多39%）为第三多；有20个省（区、市）降水量较常年偏少。同时，年内暴雨过程频繁，全国共出现38次区域暴雨天气过程。春末夏初“龙舟水”强袭，珠江流域出现汛情；6月至7月东北地区雨日多、雨量大，松辽流域多条河流发生超警以上洪水；8月中下旬四川、青海等地局地短时强降雨引发山洪。
此外，2022年区域性和阶段性干旱明显，南方夏秋连旱影响重。长江流域中旱以上干旱日数77天，较常年同期偏多54天，为1961年以来历史同期最多。
(责编：罗知之、陈键)
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