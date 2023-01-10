翟 濯

原标题：新能源成中原发展新“引擎”

近年来，河南省持续发力构建以新能源为主体的新型电力系统，新能源已成为省内第二大能源装机类型，为支撑中原高质量发展提供了新的能源“引擎”。

以河南省襄城县所在的河南省许昌市为例，“十三五”期间其光伏、风电装机从2万千瓦、0千瓦分别跃增至58.8万千瓦、40.1万千瓦。

据了解，在需求侧用电量不断增长的背景下，河南电源结构在供给侧也在持续调整。“十三五”期间，河南省累计关停落后煤电机组587万千瓦。与此同时，全省新能源装机增长了近20倍。

数据显示，截至2022年上半年，河南省电网以光伏和风电为代表的新能源装机分别为1866万千瓦和1873万千瓦，合计占比达到32.8%，成为第二大电源。《河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划》提出，计划到2025年全省能源消费增量的50%以上由非化石能源满足，风电、光伏发电装机成为电力装机增量的主体。

为使新能源发电出力更加可靠，河南省还大力推进各类储能建设，确保新能源发电在对传统能源发电的替代中电力系统稳定。

据了解，目前河南全省规划在建储能总装机容量超过300万千瓦，规模化投运后，将在用电高峰时段有效发挥顶峰作用，缓解迎峰度冬用电负荷高峰期间保供压力，提升电网调峰、调频支撑能力和电网安全稳定运行水平。

“随着清洁能源从补充性能源日渐升级为主要增量能源，将会重塑传统电网结构。”国网河南省电力公司总经理钟筱军说，既要发挥火电“托底”保供作用，又要实现新能源发电对传统能源发电的可靠替代，只有这样才能在“攻守转换”中确保电力系统平稳转型升级。

(责编：罗知之、陈键)

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