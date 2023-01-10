原标题：如何更大激发市场活力和社会创造力

经济发展的根基在于市场主体。市场主体有活力，经济发展有动力。不久前召开的中央经济工作会议指出，“对于我们这么大的经济体而言，保持经济平稳运行至关重要”“要坚定不移深化改革，更大激发市场活力和社会创造力”。市场主体是我国经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者，在国家发展中发挥着十分重要的作用。近年来，我国经济大船乘风破浪向前，经受住了多重考验，亿万市场主体功不可没。做好2023年经济工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，就要大力提振市场信心，切实落实“两个毫不动摇”，最大限度释放全社会的创新创造潜能，坚定不移深化改革，更大激发市场活力和社会创造力。

当前和今后一个时期，究竟该如何更大激发市场活力和社会创造力呢？重点有三。

一是改善预期，提振市场信心。一段时间以来，社会上对我国是否坚持“两个毫不动摇”有各种不正确的议论。不久前召开的中央经济工作会议强调，“要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”。这不仅回应了社会关切，而且凝聚了广泛共识，有助于稳定预期、提振信心。当前和今后一个时期，要坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。要加快国有经济布局优化和结构调整，充分发挥国有经济战略支撑作用，做强做优做大国有资本和国有企业。同时，要完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营经济发展壮大。

二是深化改革，营造一流环境。营商环境是市场主体面临的制度性条件。好的营商环境就是生产力、竞争力。深化简政放权、放管结合、优化服务改革是优化营商环境的关键之举，目的是放开搞活、促进公平竞争，加快构建全国统一大市场，不断解放和发展生产力。这既需要坚持市场化、法治化、国际化整体推进，打造一流营商环境，发挥企业和企业家能动性，营造好的政策和制度环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投；还需要处理好政府和市场关系，让有效市场和有为政府形成强大合力，建设法治政府，维护市场主体和群众合法权益，保护合法产权，让各类市场主体有更多活力和更大空间去发展经济、创造财富，实现资源配置效益最大化和效率最优化。

三是尊重规律，完善体制机制。立足当下，受疫情冲击和外部经济环境恶化等影响，一些市场主体生产经营困难较多，发展预期偏弱。应对中短期市场因素变化，我们必须尊重市场规律，注重围绕市场主体需求施策，完善政策实施方式，增强时效性和精准性。在这一过程中，要坚持系统观念，科学研判经济形势，及时完善相关政策，确保惠企政策红利更快更好直达市场主体；要聚焦重点，创新监管方式，深化国际合作，设身处地为企业出实招、解难题，创造性抓好贯彻落实，促进广大市场主体在新征程上实现更大发展、发挥更大作用，助力中国经济行稳致远。

(作者系中国宏观经济研究院市场与价格研究所副所长)

(责编：罗知之、陈键)

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