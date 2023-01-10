人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

如何更大激发市场活力和社会创造力

2023年01月10日09:12 | 来源：经济日报
小字号

原标题：如何更大激发市场活力和社会创造力

经济发展的根基在于市场主体。市场主体有活力，经济发展有动力。不久前召开的中央经济工作会议指出，“对于我们这么大的经济体而言，保持经济平稳运行至关重要”“要坚定不移深化改革，更大激发市场活力和社会创造力”。市场主体是我国经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者，在国家发展中发挥着十分重要的作用。近年来，我国经济大船乘风破浪向前，经受住了多重考验，亿万市场主体功不可没。做好2023年经济工作，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，就要大力提振市场信心，切实落实“两个毫不动摇”，最大限度释放全社会的创新创造潜能，坚定不移深化改革，更大激发市场活力和社会创造力。

当前和今后一个时期，究竟该如何更大激发市场活力和社会创造力呢？重点有三。

一是改善预期，提振市场信心。一段时间以来，社会上对我国是否坚持“两个毫不动摇”有各种不正确的议论。不久前召开的中央经济工作会议强调，“要从制度和法律上把对国企民企平等对待的要求落下来，从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”。这不仅回应了社会关切，而且凝聚了广泛共识，有助于稳定预期、提振信心。当前和今后一个时期，要坚持和完善社会主义基本经济制度，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。要加快国有经济布局优化和结构调整，充分发挥国有经济战略支撑作用，做强做优做大国有资本和国有企业。同时，要完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度，依法保护民营企业产权和企业家权益，促进民营经济发展壮大。

二是深化改革，营造一流环境。营商环境是市场主体面临的制度性条件。好的营商环境就是生产力、竞争力。深化简政放权、放管结合、优化服务改革是优化营商环境的关键之举，目的是放开搞活、促进公平竞争，加快构建全国统一大市场，不断解放和发展生产力。这既需要坚持市场化、法治化、国际化整体推进，打造一流营商环境，发挥企业和企业家能动性，营造好的政策和制度环境，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投；还需要处理好政府和市场关系，让有效市场和有为政府形成强大合力，建设法治政府，维护市场主体和群众合法权益，保护合法产权，让各类市场主体有更多活力和更大空间去发展经济、创造财富，实现资源配置效益最大化和效率最优化。

三是尊重规律，完善体制机制。立足当下，受疫情冲击和外部经济环境恶化等影响，一些市场主体生产经营困难较多，发展预期偏弱。应对中短期市场因素变化，我们必须尊重市场规律，注重围绕市场主体需求施策，完善政策实施方式，增强时效性和精准性。在这一过程中，要坚持系统观念，科学研判经济形势，及时完善相关政策，确保惠企政策红利更快更好直达市场主体；要聚焦重点，创新监管方式，深化国际合作，设身处地为企业出实招、解难题，创造性抓好贯彻落实，促进广大市场主体在新征程上实现更大发展、发挥更大作用，助力中国经济行稳致远。

(作者系中国宏观经济研究院市场与价格研究所副所长)

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022年我国全年收购粮食8000亿斤 与近年平均水平相当
　　人民网北京1月10日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，2022年夏粮收购圆满收官，秋粮旺季收购平稳有序，预计全年各类粮食企业累计收购8000亿斤左右，与近年来平均水平相当。 当前，秋粮收购处于高峰期。…
纪念币也有星辰大海！中国空间站建成金银纪念币今日发行
　　人民网北京1月9日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发行中国空间站建成金银纪念币一套。该套金银纪念币共2枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部