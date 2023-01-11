据新华社上海1月10日电 （记者董雪）记者从上海市科委获悉，上海加快建设大飞机产业体系，以突破核心、集成创新为重点，推动ARJ21新支线飞机规模化交付、C919大型客机交付首家用户。

根据上海市科委1月10日发布的《2022上海科技进步报告》，来自中国商飞的数据显示，2022年12月，C919大型客机首架机交付首家用户东方航空公司，迈出市场运营“第一步”。截至2022年底，C919累计获得32家客户1035架订单。ARJ21新支线飞机于2022年12月交付首家海外客户印尼翎亚航空。截至2022年底，ARJ21共获25家客户690架订单，累计交付9家国内外客户、共100架机。

(责编：袁勃、杨光宇)

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