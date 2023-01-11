人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

第十届中国企业全球形象高峰论坛举办

2023年01月11日05:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　据新华社北京1月10日电  （记者王思北、徐壮）由中央宣传部、国务院国资委、全国工商联指导，中国外文局主办的第十届中国企业全球形象高峰论坛10日在北京举办。本届论坛主题为“共创全球发展新未来”。

　　中央宣传部副部长张建春在致辞中表示，迈上新征程，中国企业肩负着共创全球发展新未来的光荣职责。为进一步加强全球形象建设，中国企业应积极担当，推动全球共同发展；胸怀天下，践行全人类共同价值；厚植情谊，促进民心相通；主动作为，传播中华文明。

　　国务院国资委秘书长彭华岗认为，中国企业在全球形象建设方面需进一步提升企业价值引领力，提升企业文化凝聚力，提升企业形象塑造力，提升企业风险管控力。

　　全国工商联党组成员、副主席汪鸿雁提出，中国民营企业要进一步提升国际影响力，擦亮中国制造和中国创造的金字招牌，共建全球发展命运共同体。

　　中国外文局局长杜占元表示，中国企业应抓住战略机遇，加快高水平开放发展步伐；坚持创新引领，展现中国式现代化的鲜活实践；践行社会责任，积极为全球发展作出贡献；推动互学互鉴，当好文明交流的友好使者。

　　论坛发布了《中国企业形象全球调查报告2022》。

(责编：袁勃、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：2022年12月起“流通中货币（M0）”含流通中数字人民币
　　人民网北京1月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，自2022年12月起，“流通中货币（M0）”含流通中数字人民币。12月末流通中数字人民币余额为136.1亿元。…
2022年金融统计数据报告：全年人民币贷款增加21.31万亿元
　　人民网北京1月10日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布2022年金融统计数据报告。数据显示，12月末，广义货币（M2）余额266.43万亿元，同比增长11.8%。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部