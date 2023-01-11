本报呼和浩特1月8日电 （记者张枨）日前，内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗“源网荷储”微电网示范项目完成建设，并初步实现并网供电，下一步将进入联调联试阶段。

该项目投资1.25亿元，2022年9月初开工，历时3个多月的紧张建设，于2022年12月31日顺利完成通电试验。该项目新建储能电站1座，其中包括25兆瓦磷酸铁锂电池储能系统、4×1.8兆瓦柴油发电机系统及相应的电气设备和辅助设施、源网荷储控制管理系统等。

该项目是中国首个具备独立运行能力的新能源项目，项目建成后，可与10千伏电网双回并联运行，实现“风、光、柴、储”联合运行，既能并网又能离网运行，形成电网之间的互相备用，能有效解决偏远地区电网供电可靠性低的问题，促进分布式新能源、微电网和大电网融合发展。

据悉，“源网荷储”是一种包含“电源、电网、负荷、储能”整体解决方案的新型电力系统运行模式，可精确控制用电负荷和储能资源，解决清洁能源消纳及其产生的电网波动性等问题。

(责编：袁勃、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经