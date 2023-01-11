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两组中央企业专业化整合项目实施

2023年01月11日05:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京1月10日电  （记者刘志强）1月10日，国家电网与国家电投生物质发电项目专业化整合项目在京举行管理权交接仪式，中国电建与通用技术集团医疗资源专业化整合项目在京签约。经过整合，中国生物质发电领域龙头企业国能生物重组进入国家电投，电建旗下的医疗机构将加入通用技术集团。

　　据介绍，国能生物装机容量113.6万千瓦，资产总额158.6亿元，年利用农林剩余物1000万吨，惠及产业链上下游超百万人。国务院国资委副主任翁杰明表示，国家电网与国家电投实施生物质发电项目专业化整合，有利于促进输电、发电等产业各环节的中央企业进一步聚焦主责主业，发挥各自优势，更好服务国家能源战略；有利于引领生物质发电行业转型升级，打造绿色低碳循环经济体系，促进“双碳”目标加快实现；有利于以生物质为依托推动县域经济开发，以产业服务带动地方社会经济发展。

　　国有企业办医疗机构改革，是剥离企业办社会职能的重要内容。近年来，中国电建落实国务院国资委有关工作要求，已经完成多数医疗机构改革，这次签约的电建医疗机构是最后一批改革项目。

(责编：袁勃、杨光宇)
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