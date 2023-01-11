本报北京1月10日电 （记者尚凯元）由中央宣传部、国务院国资委、全国工商联指导，中国外文局主办的第十届中国企业全球形象高峰论坛10日在北京举办。本届论坛主题为“共创全球发展新未来”。

中央宣传部副部长张建春在致辞中表示，迈上新征程，中国企业肩负着共创全球发展新未来的光荣职责。为进一步加强全球形象建设，中国企业应积极担当，推动全球共同发展；胸怀天下，践行全人类共同价值；厚植情谊，促进民心相通；主动作为，传播中华文明。

国务院国资委秘书长彭华岗认为，中国企业在全球形象建设方面需进一步提升企业价值引领力，提升企业文化凝聚力，提升企业形象塑造力，提升企业风险管控力。

全国工商联党组成员、副主席汪鸿雁提出，中国民营企业要进一步提升国际影响力，擦亮中国制造和中国创造的金字招牌，共建全球发展命运共同体。

中国外文局局长杜占元表示，中国企业应抓住战略机遇，加快高水平开放发展步伐；坚持创新引领，展现中国式现代化的鲜活实践；践行社会责任，积极为全球发展作出贡献；推动互学互鉴，当好文明交流的友好使者。

论坛发布了《中国企业形象全球调查报告2022》。报告显示，总体来看，全球受访者肯定中国经济发展对全球及区域经济发展的贡献，超过七成全球受访者对中国企业的整体印象良好；全球受访者普遍认可中国企业在“成功”维度上的表现，未来更期待与中国企业在科技、能源资源、基础设施等方面开展合作。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 07 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经