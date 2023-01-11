本报记者 王 丹

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保耕地，不仅要保数量，还要提质量。江西省上高县大力推进高标准农田建设，不断改良土地质量，提升地力，促进粮食增产增收。如今，智能化软硬件设施在上高县推广使用，科学种田的理念日益深入人心，促进管理成本持续降低，种田效益不断提升。

元旦刚过，江西省宜春市上高县塔下乡长山村的种粮大户，55岁的艾小正心情不错，吃完早饭就下地察看。记者纳闷，冬闲的田里还能种什么？跟着老艾来到收过稻子的田里，只见一片青绿的幼苗在冬日的暖阳下随风摆动，生机盎然。

“这是种了什么？”“花！”老艾笑呵呵地说，“这花是红花草，又叫紫云英，春天一开花，远远看去像一片紫色的云海。它的根能固氮，提升地力，有助于水稻增产。”

在长山村，老艾带着记者，揭开高标准农田建设促进地力提升、粮食增产的奥秘。

耕种更便利 稳粮底气足

“老艾！忙呢？”平整宽阔的机耕道上一辆摩托车正由远及近，原来是村里的“田保姆”严云方。听到招呼声，正在田里溜达的老艾停下脚步，拍了拍身上的土，高兴地迎上前。

“去年收成不错吧？”“老严，还真别说，去年虽有旱情，我的田不仅没受灾，亩产还提高了几十斤，多亏了这高标准农田。”

老艾所说的高标准农田，如今已遍布长山村。2022年，他一口气流转了600多亩，一年下来赚了20多万元。

搁以前，老艾想都不敢想。“从前这儿的水稻田，像蜘蛛网，到处是‘插花地’，该排灌的时候，进水没渠，排水没沟，只能漫灌。遇上旱天，放不了水；逢到收割，机器进不来。辛辛苦苦种一年，却赚不了多少钱！”说起从前，老艾和记者吐起苦水。

严云方接过话茬，告诉记者，长山村附近属于丘陵地，地形崎岖，地块破碎。过去，村里灌溉多用土沟，渗漏严重，土壤肥力下降。老艾一直靠种地为生：“说实在的，曾经也想出去打工。”

“前些年，村里有像老艾一样想法的人不少。种多了忙不过来，种少了又不划算，外面的种植大户也不愿意来种，村民种地的积极性不高。”长山村党支部副书记曾晓娇坦言。

2019年，长山村开始推进高标准农田建设，平整土地、建设沟渠和机耕道成为重点。“仅建设灌渠就投入355万元，共建设引水渠约3万米，排水沟近4万米，建设主机耕道近4000米，入田支路近2.7万米。”曾晓娇说。同时，项目成立施工管理队伍，对工程建设“线上线下”进行全程监管与指导。制定验收评比方案，根据评比细则进行评分排名，奖先惩后，大力推进施工进度。

2020年，老艾流转的地从150亩增加到300亩，其中仍有30亩属于未改造田。就在当年，老艾发现，每亩高标准农田的收成比未改造田多了不少。“从2021年开始，我流转了600多亩，全都是高标准农田。”老艾说。

“有了机耕道，农机直接开到田里撒欢儿，种地轻松多了。”老艾和记者算起账，每亩地可以省去人工费220多元，亩产由过去的500公斤提高到现在的570公斤。

几年下来，在中央和地方财政支持下，长山村累计投入约735万元，全村2700余亩稻田全部建成了高标准农田，项目建设涵盖土壤改良、灌溉与排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、农田监测信息等工程，通过水、土、田、林、路等综合治理，大幅改善了农业生产条件，提高了土地机械化耕作水平和产出效益。

养好贫瘠地 保量又保质

改善高标准农田生产条件，保护农田生态很关键。

自2018年江西开展稻油轮作休耕试点以来，每年冬天，当地选择种植油菜的农户越来越多。油菜能榨油、能观光，还能有助恢复地力。今年，老艾不仅种了200亩油菜，还种了150亩红花草。“江西的土地多是红壤，反复耕种，土壤酸化板结。前些年，稻米的产量、质量都在下降，而红花草的根能固氮，种花是为养地。”上高县农业农村局高级农艺师李小毛解释。

老艾对此深有体会，前些年，自家的水稻秧苗容易倒伏、僵化、矮化。为了增加产量，大家盲目追加氮肥。但化肥带不来优质，反而造成了重金属超标。收来的晚稻，拉到粮站，本想卖个好价钱，却被告知不达标。无奈之下，老艾添了两台抽水机，来年学着村民抽水晒田“透气”，费事费时，产量依然不见增。

高标准农田建设，不仅要让耕种更便利，还要从源头上让贫瘠地得到休整。“我们在高标准农田建设初期就做了准备，进行表土剥离及客土回田，并进行深翻土，把杂草种子、害虫翻到地底下。”李小毛说。

深耕后的土壤如何养护？先来点“酸碱不良套餐”——石灰加土壤调理剂，调酸碱度。“技术人员每年都会组织培训，并上门来指导，引导大家往地里撒石灰。”曾晓娇说。2022年，通过监测，老艾的地pH值从2019年的5.8提升到2022年的6.7，其他肥力指标也有不同程度提高。

光调酸治标不治本，要确保地力持久。要想红壤不复酸，还要有科学合理的“营养套餐”——加绿肥。如今，老艾农田所在的示范区内，种植的油菜、红花草种子及飞播服务，全部由政府无偿提供。“2021年以来，县农业农村局每年投入资金，免费为农田提供堆肥，既提升土壤肥力，还十分环保。”曾晓娇说。

近年来，上高县政府每年投入900多万元，在包括塔下乡在内的15个乡镇10万余亩绿色种养循环农业试点示范区内施撒有机肥，另外每年投入100多万元在示范区内种植绿肥。“这些都对地力提升起到了很大的作用。”上高县农业农村局局长陈小云说。

智能化助力 增产促丰收

“以前靠锄头、靠经验种田，如今又多了科技手段帮忙。”这几年，老艾已经逐渐树立了科学种田的理念。

说话间，老艾掏出手机，给记者展示一款名叫“江西省测土配方施肥系统”的小程序：“你看，在手机上点一点，输入作物品种和期待产量，系统就能针对性给出多种施肥配方，频次、剂量一目了然，既省心又省力，有问题还可以在线咨询专家。”

目前，“江西省测土配方施肥系统”小程序已经由最初的单一施肥方案查询，扩展到作物营养拍照诊断、查找供肥网点和施肥服务查询等五大功能，还能通过微信在线联系专家志愿者，咨询种植养殖技术难题，降低管理成本，提高管理效率。这款小程序已在江西全省得到广泛运用。

为配合测土配方施肥的开展，上高县还在全县设置了耕地质量可视化监测点53个，覆盖所有乡镇。“通过监测点的实时数据，随时了解附近地块土壤的温度、湿度、酸碱度等指标，以便第一时间告知农户。”李小毛说。

当前，上高县全县耕地质量等级由2019年的5.4变为当前的5.1，提升了0.3个点。

除了测土配方施肥，自动化育苗、插秧和收割，虫情监测，无人机植保等智能化手段也已走进田间地头，多措并举使地力变肥沃，粮食产量持续提升。

据了解，上高县通过多种措施进行地力提升改造后，亩均节约成本70元至150元。

近年来，江西省累计建成高标准农田2622.7万亩，占全省耕地面积的64.3%。2022年，全省粮食产量达430.4亿斤，连续10年稳定在430亿斤以上。

最近，听说村里还准备流转出部分高标准农田，老艾激动了好一阵子。“我还要扩大种植规模。”站在田间，老艾满怀期待。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 10 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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