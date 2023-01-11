本报北京1月10日电 （记者韩鑫）在9日举行的2022年中国工业信息安全大会上，《中国工业信息安全产业发展白皮书（2021—2022）》发布。白皮书显示，2021年我国工业信息安全产业规模达168.43亿元，市场增长率达32.94%；其中，工业互联网安全产业规模为75.7亿元，较2020年增长39.96%，是驱动工业信息安全产业增长的核心引擎。

在政策加持、技术创新、需求升级等因素推动下，我国工业信息安全产业继续保持高景气度。从产品结构看，2021年我国工业信息安全产品类市场规模达到59亿元。其中，防护类产品市场规模达到25.7亿元，管理类产品市场规模达到33.3亿元。

工信部网络安全局有关负责人介绍，下一步将加快出台工业互联网安全分类分级管理政策文件与新版工业控制系统网络安全防护指南，深入实施工业互联网企业网络安全分类分级管理，督促企业落实网络安全主体责任。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 10 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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