本报北京1月10日电 （记者刘志强）10日，国家电网与国家电投生物质发电项目专业化整合项目在北京举行管理权交接仪式，中国电建与通用技术集团医疗资源专业化整合项目在京签约。经过整合，我国生物质发电领域龙头企业国能生物重组进入国家电投，电建旗下的医疗机构将加入通用技术集团。

据介绍，国能生物装机容量113.6万千瓦，资产总额158.6亿元，年利用农林剩余物1000万吨，惠及产业链上下游超百万人。国务院国资委副主任翁杰明表示，国家电网与国家电投实施生物质发电项目专业化整合，有利于促进输电、发电等产业各环节的中央企业进一步聚焦主责主业，更好服务国家能源战略，引领生物质发电行业转型升级。

国有企业办医疗机构改革，是剥离企业办社会职能的重要内容。翁杰明表示，中国电建和通用技术集团在医疗健康领域开展合作，对于形成优势互补、发挥协同效应，用足用好国企医疗资源、实现可持续发展具有重要意义。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 10 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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