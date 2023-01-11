本报记者 武少民 李家鼎

1月4日，随着赴新加坡的航班顺利起飞，天津市正式打响2023年对外招商引资“第一枪”。

“‘十项行动’提出后，我们快速围绕相关行动分解任务，开展招商引资，抢抓经济回暖的重要窗口期。”天津市商务局相关负责人介绍，8天时间内，团组将在新加坡、中国香港开展对外招商推介，推动一批在谈项目加快落地。

提振发展信心，推动经济回暖。去年年末，天津市委经济工作会议提出，落实党的二十大确定的目标任务，今后5年将组织实施“十项行动”——京津冀协同发展纵深推进行动、制造业高质量发展行动、科教兴市人才强市行动、港产城融合发展行动、滨海新区高质量发展示范引领行动、中心城区更新提升行动、乡村振兴全面推进行动、绿色低碳发展行动、高品质生活创造行动、党建引领基层治理行动。“十项行动”突出“行动性”，以各项行动方案的扎实实施，推动天津高质量发展。

“上午签约拿地，下午京津中关村科技城管委会就牵头成立了服务专班，目前，我们的新厂区开工在即。”隆冬时节，走进宝坻区京津中关村科技城，工地塔吊林立，厂房机器轰鸣，入驻企业联恒工业（天津）有限公司董事长侯立华欣喜地说，“落户3年多，公司产值快速攀升至3.5亿元，去年底，我们追加投资5亿元，拿地再建2.9万平方米制造车间，研发生产新能源汽车零部件产品。”

“‘十项行动’的第一项就是‘实施京津冀协同发展纵深推进’，我们要抢抓机遇，打造更高质量的项目承接平台载体。”京津中关村科技城党工委书记、管委会主任王浩介绍，近年来，宝坻中关村科技城打造“类中关村”的产业生态服务体系，更深层次优化营商环境，在前期探索出“拿地即开工”的成功经验基础上，尝试“竣工即投产”的前置审批服务改革试点，服务企业快速落地，快速投产。眼下，宝坻中关村科技城一期4.19平方公里基础设施已全面建成，像联恒工业一样的企业已经入驻了900家，其中国家高新技术企业占比近80%。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 10 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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