杜海涛

居民收入持续增长，一定能够更好释放消费潜力，提振市场信心，形成共促高质量发展合力

中央经济工作会议提出：“要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。”

提高城乡居民收入水平，尤其是中低收入人群的收入水平，是恢复和扩大消费的重要基础。党的十八大以来，我国不断深化收入分配制度改革，城乡和区域居民收入差距持续缩小，收入分配格局明显改善。各地区各部门持续完善消费市场环境，推动消费结构优化升级。消费对于扩大国内市场需求、推动经济社会发展的基础性作用日益凸显。

2022年前三季度，全国居民人均可支配收入27650元，比上年同期名义增长5.3%，扣除价格因素，实际增长3.2%。当前，我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。多渠道增加城乡居民收入，增强消费能力，充分释放消费潜力，迫切需要多措并举、拓宽渠道。

落实落细就业优先政策，稳定市场主体，进一步提升劳动报酬和经营性收入。劳动报酬是城乡居民收入的主要来源，近年来，我国劳动报酬在初次分配中占比有所提高，但仍然有较大的提升空间。要进一步推进减税降费，减轻企业发展负担，鼓励更多创新创业类企业健康发展。目前，我国灵活就业人员规模较大，需要加快完善就业权益保障的政策与制度安排，提高中小微企业、个体工商户和灵活就业者的经营性收入。

完善分配制度，创新收入分配方式，广开增收门路。分配制度是促进共同富裕的基础性制度，要坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存，提高居民收入在国民收入分配中的比重。探索多种渠道增加中低收入群众要素收入，增加城乡居民财产性收入，实现居民收入增长和经济增长基本同步，劳动报酬提高与劳动生产率提高基本同步。

健全多层次社会保障体系，消除消费的后顾之忧。社会保障体系是人民生活的“安全网”和社会运行的“稳定器”。要深化医药卫生体制改革，完善基本养老保险全国统筹制度，发展多层次、多支柱养老保险体系，提升基本公共服务均等化水平。减轻居民家庭在住房、教育、育幼、医疗、养老等方面的支出负担,稳定消费预期。

多渠道增加城乡居民收入，特别是低收入群体收入。要加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续提高低收入群体收入。加大税收、社保、转移支付等调节力度和精准性，改善收入和财富分配格局，提升人力资本水平和人的全面发展能力，千方百计增加就业机会。

可以相信，随着居民收入持续增长，一定能够更好释放消费潜力，提振市场信心，切实发挥出消费支出对经济增长的基础性支撑作用，形成共促高质量发展合力，助推经济发展跃上新水平。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 19 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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