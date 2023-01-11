本报记者 齐志明

1月5日清晨5点，首都机场国内航空货运站内，菜鸟物流公司的转运中心一片繁忙景象：自动化流水线快速运转，大小包裹被不断分拣，一辆辆货车有序地装卸完货物后，迅速奔向北京各个社区站点。

菜鸟物流在北京市有800多个社区站点，每个站点覆盖周边4公里左右区域。消费者购买的商品包裹经过转运中心分拣后，都由这些站点完成末端配送。位于北京市朝阳区管庄乡会村甲8号院的菜鸟黄渠站就是其中之一。

前一阵站点人员紧张，包裹量又大，很多包裹积压，这让站长张宏鑫犯愁：“当时人手紧、包裹多，不少包裹还是药品和生活用品等急需品，必须尽快送到客户手中。”为此，站点开始增加夜间配送，快递员每天从早上6点忙到晚上12点，张宏鑫自个儿也参与送货。

张宏鑫曾被评为“首都最美快递小哥”，不仅仅是因为他干活勤快，更是因为他肯动脑筋，工作讲方法。周边有哪些小区，哪条小道最近，哪条路红绿灯多，哪条路线能节省时间……张宏鑫心里清清楚楚。这一回，他揽下了居住人口较多的民族家园小区送货任务。

送货时，根据平时的配送习惯，张宏鑫会将先送的包裹放在车厢外侧，便于拿取。但这一次他把几十个特殊的包裹放在车厢外侧。“这些包裹是药品和防疫物品，我们都会优先配送。”张宏鑫介绍，菜鸟物流公司最近开通北京药品优先配送服务，绿色箱子是菜鸟承运的阿里健康包裹，贴着黄胶带的箱子装着消费者在天猫超市购买的医药、口罩等防护用品。这些包裹特征明显，快递员第一时间将包裹挑拣出来，优先送达。

民族家园小区100多栋楼，其中一半没有电梯。张宏鑫连走带跑，尽快把包裹送到消费者手中，送完包裹后看到门口几袋垃圾，他顺手拎下楼帮居民扔掉。“早一分钟送到，就早一分钟用上。不少居民最近居家，下楼少了，我们帮着扔垃圾都是顺手的小事。”他说。

这几天，不少快递员都返岗上班了，张宏鑫终于松了一口气。

目前，黄渠站每天配送的包裹中，药品和防疫类的包裹占到整体配送量的60%，超过2000件，这类包裹在站内的停留时间一般不超过3小时。

《 人民日报 》（ 2023年01月11日 19 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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