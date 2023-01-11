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引导更多中长期资金投向高端制造

2023年01月11日09:00 | 来源：经济日报
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原标题：引导更多中长期资金投向高端制造

制造业发展与技术创新息息相关，以资本市场为代表的直接融资切合高端制造业的资源配置模式。应依托资本市场，抓住技术创新的核心特征，做大做强产业集群，引导更多中长期资金投向高端制造业。

随着以注册制为代表的资本市场改革持续推进，科技、资本与高端制造业之间呈现高水平循环态势。近期，中国上市公司协会发布《中国高端制造业上市公司白皮书2022》。报告显示，我国制造业上市公司数量达到3313家，占A股全部的65.5%。其中，高端制造行业上市公司数量占制造业上市公司的65%。这充分表明，高端制造业不仅构成经济发展的重要支柱，还成为资本市场高质量发展的着力点。

多年来，我国制造业增加值连续稳居世界第一，但大而不强等问题依然存在。党的二十大报告提出建设现代化产业体系，并给出建设“六大强国”的明确任务，其中位居首位的就是“制造强国”。从制造业内部结构看，短板弱项主要集中在经济附加值高、技术含量高的先进制造领域，特别是以高精度芯片、高性能数控机床、高技术发动机等为代表的高端制造业，其总体发展水平依然落后于发达国家，“卡脖子”问题凸显。因此，无论是推动制造业高质量发展还是统筹经济发展与安全，进一步做强高端制造业都具有突出的战略意义。

高端制造业处于产业链顶端，汇聚了大量尖端科技与优秀人才，不仅需要雄厚的长线资金支持，更要有鼓励技术创新、重视人力资本、容忍试错失败的投融资体制与企业文化。面对制造业转型升级、产业结构优化的战略任务，金融部门积极推动金融服务向制造业企业倾斜。央行和银保监会提出完善金融支持创新体系，引导更多中长期资金投向先进制造业和战略性新兴产业。证监会以推进注册制改革为抓手，持续优化多层次资本市场的制度建设，扩大先进制造企业的上市比例。交易所严把市场出入关，让真正有成长性的科技制造企业得到资金扶持，让不符合要求的上市公司及时退市。总体来说，制造业发展与技术创新息息相关，以资本市场为代表的直接融资切合高端制造业的资源配置模式。

发展高端制造业，必须抓住技术创新的核心特征，聚焦产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程，充分运用新型举国体制的制度优势，发挥企业的自主创新能力，形成共同攻克重大科技难题的组织模式和运行机制。在此过程中，应发挥好政府与市场的合力，依托资本市场，推动国企混改进度，有效整合社会各方资源，共同实施重大科技攻关。优化科技人才管理机制，支持上市公司实施管理层激励和核心员工持股计划。提高对拟上市企业的科研投入比例要求，投入更多力量实施关键技术攻关和产业升级。

必须做大做强产业集群，做好稳链、强链和补链工作，鼓励更多中小企业向“专精特新”创新型企业发展。高端制造行业通常更强调工匠精神和技艺传承，企业之间的专业化分工更为精细。从我国发展趋势来看，“专精特新”企业是未来产业链、供应链的重要支撑，强链、补链的主要力量。应进一步推动以北交所和新三板市场为代表的市场制度创新，主动服务那些真正拥有先进科技和工匠精神的中小企业。要坚决摒弃所有制歧视，大力加强民营科技企业的直接融资服务。

必须完整准确把握制造业高端化、智能化、绿色化的发展内涵。抓住新一代信息技术发展机遇，推动传统制造业与数字经济的融合与创新。落实“双碳”目标和ESG企业发展理念，重点发展以新能源、新材料为代表的战略性新兴行业。资本市场相关方要对标新发展理念要求，不断调整优化融资服务标准，加强适配投资产品的设计与宣导。稳步推进资本市场国际化进程，发展以GDR和陆港通、债券通为代表的跨境融资和交易服务，助力高端制造业逐步迈向世界市场。

(责编：罗知之、陈键)
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