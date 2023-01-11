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人工智能“黄金十年”创新从何而来

刘 艳
2023年01月11日09:06 | 来源：科技日报
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原标题：人工智能“黄金十年”创新从何而来

1月10日下午，百度Create AI开发者大会（以下简称Create大会）在“希壤元宇宙”召开。观察全球新兴技术产业发展走向，这个全球规模最大的AI开发者大会是不可或缺的窗口。

去年，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在Create大会上说：“随着技术应用门槛不断降低，创造者们将迎来人工智能的黄金10年。”今年，他重申了这一判断，但强调，发展方向虽已确定，实现过程却未必容易。

随着各行各业进入转型“深水区”，关于增长从何而来的讨论此起彼伏。

李彦宏讲了一个思想实验：把魔方打乱交给一位盲人还原，假设盲人每秒转动一次，他需要多久才能将魔方复原？答案是137亿年。但是，如果盲人每转动一次魔方，就有人向他反馈是更接近还是更远离目标，盲人需要多久把魔方还原？答案是两分半钟。

“这就是反馈的神奇力量。”在李彦宏看来，技术的发展，没有导航地图，只有指南针。当事物的发展路径和最初的设想大相径庭，只要方向大致正确，基于实践反馈，一步步迭代，就能跑出有价值的创新。

百度的实践验证了这一“反馈驱动创新”的路径，每天响应几十亿次真实用户使用需求并进行1万亿次深度语义推理与匹配，搜索服务提供的真实、及时反馈，倒逼了百度大模型、深度学习框架和芯片的优化。

那么，现阶段驱动创新和增长的技术原动力又是什么？

百度首席技术官、百度研究院院长王海峰的回答是，“深度学习+”是创新发展新引擎。

2019年4月，王海峰提出，深度学习具有很强的通用性，呈现出标准化、自动化和模块化的工业大生产特征，将推动人工智能进入工业大生产阶段。如今，“人工智能是第四次工业革命的核心驱动力，而深度学习是其关键核心技术”已成为社会共识。

“大模型进一步增强了人工智能的通用性，成为AI开发和应用的新基座。”王海峰强调，核心的深度学习框架平台加上大模型，贯通了从硬件适配、模型训练、推理部署，到场景应用的全产业链，将进一步加速产业智能化升级。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏指出，过去五年，大模型参数的指数级增长带来了大模型“智力”指数级增长，支撑着AIGC（人工智能创作内容）成为2022年AI圈最大的趋势，并在业内形成了一场“抢地战”。在何宝宏看来，AI绘画和爆红聊天机器人ChatGTP的重要性不亚于2016年AlphaGo战胜人类围棋冠军，这意味着，AI已进军到此前被视为“人类独占”的艺术表达、科学发现等领域。

王海峰从更具广泛支撑价值的角度指出，规模化的AI大生产已形成，人工智能的技术创新和产业发展，进入“深度学习+”阶段，比如，深度学习+交通融合创新的“智能调度系统”就是典型的应用。

“已落地全国63个城市的百度智能交通解决方案，可以把交通通行效率提升15%至30%。”据此，李彦宏预测：“2027年之前，中国一线城市不再需要限购限行；2032年之前，拥堵问题基本可以解决。”

第四次科技革命的序章已打开，李彦宏提示业界正视挑战：实体经济很多领域的数字化改造尚未完成，数字化本身并未能够带来效率的明显提升。智能化的广泛渗透还需要时间，智能化对实体经济的巨大拉升作用还有待成为广泛共识。

（科技日报北京1月10日电）

(责编：罗知之、陈键)
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