原标题：纳晖新能源与菏泽市政府联手启动鲁西新区全域全场景光伏电站项目

2023年1月6日，菏泽市政府组织“鲁西新区战略合作启动会”并与纳晖新能源在分布式光伏板块达成全面战略合作。此次合作将在助推鲁西新区全域绿色低碳转型，促进地方经济提速及乡村振兴方面发挥重要作用。

菏泽市委常委、常务副市长、鲁西新区党工委书记聂元科，纳晖新能源副总经理于游泳，华润山东总经理高凤良、华润山东副总经理王建军，浙江星煜董事长冯政杰，中铁二十四局集团桥梁建设有限公司副总经理李伟文等，参加签约仪式。

走“无废”城市发展战略 菏泽搭建地方共赢生态圈

随着“双碳”战略发展目标进一步深化，加快发展绿色转型成为各地方发展的重要方向。山东省作为全国光伏试点“领跑”省，坚持“走在前、开新局”的原则，于近期推出了《山东省碳达峰实施方案》，提出实施碳达峰“十大工程”，要求在工商业、农业、城乡建设等方面实现全域绿色转型，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。

在此背景下，菏泽市积极响应国家及地方政策，全力发展光伏电站等新能源项目落地，推动形成能源节约、生态保护、经济发展为一体的“无废城市”发展路径。

本次鲁西新区战略合作项目中，菏泽市政府在邀请纳晖新能源之外，同时邀请了浙江星煜机电、华润电力及中铁二十四局等企业同步加入，形成优势互补的共赢生态圈，共同开展新能源领域全方位、多形式的合作，助力菏泽快速高效实现绿色低碳转型的发展目标。

四大场景全域覆盖 纳晖新能源助力鲁西新区数智低碳“示范区”发展

鲁西新区作为菏泽市近年发展的重点，在低碳发展方面，需要兼顾全域包括公共资源、工商业体、农业发展、城乡建设等多个场景多层次的不同需求。作为海尔旗下新能源品牌，纳晖新能源定制化及数智化的全场景解决方案，在鲁西新区全域低碳转型建设方面具有天然优势。

在公共资源场景及工商业场景方面，纳晖新能源针对全域公共基础设施、工业园区、企业建筑、商业集合体等不同建筑体形态，凭借行业内优势设计资源及解决方案，科学规划经济共荣发展路线，充分利用建筑空间资源的同时，全流程一体化解决建筑体智慧能源管理，大大提高公共主体及工商业主体能源利用效率，实现降本增效。

在农业及户用方面，充分考虑不同地域及人群需求的同时，从城乡建设的总体发展规划入手，增加土地的复合经济效益，做生态友好、定制化的精细解决方案，并着力提高当地群众的收入，促进乡镇能源转型，推动乡村振兴。

值得一提的是，本次与菏泽鲁西新区的合作，纳晖新能源表现出了强大的全流程数字化保障能力，用户在手机端即可实现实时信息监控、诊断分析、收益查看等，在能源数智化管理应用方面潜力巨大。

(责编：董童、李源)

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