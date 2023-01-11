吉首市马颈坳镇榔木村是湖南省科技厅乡村振兴驻村帮扶点，整村于2017年出列、2020年全部脱贫，共4个村民小组，有237户1057人。省科技厅乡村振兴驻村帮扶工作队入驻后，围绕“五个振兴”、狠抓“八个推动”，以党建引领为抓手、以为民服务为核心、以产业振兴为关键，充分用好项目、人才、园区等科技资源，推动榔木村乡村振兴工作取得了良好开局。

坚持党建引领，筑牢防贫底线

帮扶工作队贯彻“四个不摘”工作要求，结合自建房排查、中央反馈问题整改排查、敲门行动等，与村“两委”一道经常性进行走访并建立台账，累计走访全村近1100余户次，对全村农户实现2轮次全覆盖，对脱贫稳定户实现9轮次全覆盖，对监测户实现每月1次覆盖，对疑似返贫风险户实现即时排查。在此基础上，制定了《帮扶工作规划》，帮扶工作重点和发展思路得到省驻村办和省乡村振兴局的高度肯定。

汇聚科技资源，注重引智育才

立足“人才是第一资源”理念，帮扶工作队依托“科技潇湘吉首行”活动等人才支援政策，在吉首市举办各类专家讲座、农技培训、科普讲座80余场，加强科技人才服务；联合当地茶企，组织开展“点亮万家灯火”就业技能人才训练营和“初级茶叶制作工培训”，培养本土初级茶叶加工人才100余名。以实际行动强化科技对乡村振兴的支撑作用，营造科技下乡服务三农的良好氛围，激发广大农民的积极性、主动性和创造性。

农业实用技术培训。

深入为民服务，涵养文明乡风

坚持“一月一主题”，组织开展“关爱老人”主题实践活动，在全村近300名60岁以上老人中进行走访和节日慰问；联合省妇幼保健院，开展“送健康·送关爱”大型义诊活动，共为400人次提供诊疗服务和健康指导，赠送常用药品；评选并表彰四批次最美农家、文明家庭、好婆媳等160余户，挖掘典型、树立典范，扎实推进乡风文明建设；组织开展篮球架、乒乓球桌等健身器材捐赠，进一步改进村民娱乐健身条件、丰富村民文化体育生活、倡导文明健康和谐乡风。

整治人居环境，推进产业发展

按照“以‘茶博园（茶产业）’为核心示范、以‘荷花园（旅游产业）’为功能拓展、辐射带动‘蓝莓园（其他产业）’”的总体发展思路，以“亮化硬化绿化美化”为突破口，通过加强新技术推广应用改善人居环境，优化产业发展环境。运用多种先进的技术示范，积极推进村里试点屋顶分布式光伏发电，部署榔木科技小院项目，打造省级科学普及基地，助力榔木村乡村旅游发展。

2021年，榔木村成功入选第三批大湘西地区文化生态旅游精品线路节点村；2022年，榔木村成功纳入省级美丽乡村示范村创建。2021年村集体经济收入20.4万元、同比增长近4倍，2022年村集体经济收入预计可突破100万元、连年实现成倍增长。（湖南省科学技术厅驻湘西土家族苗族自治州吉首市马颈坳镇榔木村乡村振兴帮扶工作队队长 陈海兵）

(责编：赵竹青、吕骞)

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