人民网北京1月11日电 （记者乔雪峰）近年来，随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字经济迎来新的发展机遇。其中，关键基础软件是新一代信息技术的灵魂，也是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。

“操作系统是信息化安全体系的基石，不仅是整个信息安全领域的核心，也是链接芯片、应用、传感器等各类软硬件的关键软件。”近日，中国工程院院士郑纬民在第二届操作系统产业峰会上表示，当今数字经济时代，核心芯片、操作系统等关键核心技术起到的战略性、支撑性、全局性的作用更加突出，必须以大气力加以突破。

郑纬民进一步表示，突破关键核心技术，是实现高水平科技自立自强的坚实基础，直接决定国家现代化事业的前景和命运，因此，突破关键核心技术一定要立足于产业创新和发展，紧紧围绕产业创新能力和产业链完整性发展。“未来国产软硬件将逐步替代目前处于垄断地位的国外产品，要有充分的信心发展自主创新，实现建设网络强国的伟大目标。”

当前，在网络安全威胁加剧以及合规监管趋严背景下，网络和数据安全已成为事关国家安全、经济社会发展的重中之重。对此，工业和信息化部网络安全产业发展中心主任付京波表示，操作系统是信息系统基础运行平台，是信息技术体系的关键核心，对提升国家信息产业综合实力和网络空间竞争力具有重要意义。特别是随着云计算、5G、大数据、人工智能、区块链、工业互联网等新一代信息技术的快速应用，打造新时代、新场景、新需求下的安全操作系统、建设我国自主的信息技术生态服务体系，成为提升国家网络安全的重要任务之一。

付京波指出，近年来，在国家大力支持下，国产操作系统在核心技术自主创新领域不断取得新突破，产品性能、可靠性、安全性等方面取得全面提升，和国外同类产品差距进一步缩小，在广泛应用于党政、金融、电信等关键行业领域的同时，还在航天探月、轨道交通、电力工控等大国重器中得到积极的探索应用，成为保障国家安全和国民经济发展的重要支撑。

工业和信息化部教育与考试中心主任马蔷则表示，核心技术自主创新是当前国产操作系统产业乃至整个科技领域的主旋律，相应领域技术人才、应用人才的需求也在持续升温，人才生态建设也亟待加强。

与会嘉宾纷纷表示，为满足国家战略需求、顺应产业发展趋势，国产操作系统企业应该履行使命担当，持续推动人才生态、安全生态、应用生态等领域创新要素集聚，打造操作系统“大生态”，助力成果转化落地。

(责编：乔业琼、吕骞)

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