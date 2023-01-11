产业融合创新与生态构建助力氢能产业加速发展
人民网北京1月11日电 （焦磊）当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球气候治理呈现新局面，新能源和信息技术紧密融合，生产生活方式加快转向低碳化、智能化，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的崭新阶段。
2022年3月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，就如何提升能源产业链现代化水平、推动能源高质量发展做出全面部署，提出要强化储能、氢能等前沿科技攻关，力争氢能全产业链关键技术取得突破，推动氢能技术发展和示范应用。
随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，新技术新产品层出不穷，新业态新模式蓬勃发展。发挥我国产业链优势和丰富的产业生态优势，推动产业融合创新，成为助力新能源产业高质量发展的重要抓手。以氢能为例，公开数据显示，我国已成为全球最大的产氢国，年制氢产量约3300万吨。业内分析认为，我国氢能快速发展的一大重要原因就在于我国有丰富的产业生态优势。
在2023“时间的朋友”跨年演讲中，罗振宇向全国观众分享了我国氢能产业发展的故事。“我国发达的化工产业提供了大量工业废氢，每年产量接近1000万吨。此外，我国西部建设了大量风光电站，一年发电9785亿度，大量用不完的电可用于电解水制氢，一举两得。”罗振宇分享说，中国发展氢能源，首先解决在解决“氢从哪来”的问题上就比别的国家有优势。
罗振宇在2023“时间的朋友”跨年演讲中分享氢能产业发展故事。 主办方供图
“我国还发明了二氧化碳加氢制汽油的技术，能将工业排放的大量二氧化碳和废氢利用起来制成汽油，汽油可用来制成氢，解决了氢气不好储存和运输的问题。”罗振宇认为，中国具有强悍的工业体系、丰富的地理环境、多样的用能需求、发达的数字化调配系统，有效助力了新能源产业的快速发展。
国家发改委创新和高技术发展司司长沈竹林此前在2022年中国氢能产业大会上介绍,下一步,将加快构建1+N政策体系,引导有条件的地方统筹产业基础和市场空间,发挥区域优势,促进氢能合理布局。同时,组织实施一批示范工程,不断拓展氢能多元化应用场景。
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