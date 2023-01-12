新华社沈阳1月11日电 题：在新时代东北振兴上展现更大担当和作为——访辽宁省委书记郝鹏

新华社记者

习近平总书记在党的二十大报告中指出，推动东北全面振兴取得新突破。不久前召开的中央经济工作会议强调，各地区各部门和各级领导干部要把思想和行动统一到党的二十大精神和党中央关于经济工作的决策部署上来。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。辽宁省在新时代东北振兴战略中，如何展现更大担当和作为？新华社记者日前专访了辽宁省委书记郝鹏。

启动实施全面振兴新突破三年行动

问：今年，辽宁在推动全面振兴取得新突破方面有哪些部署？

答：2022年8月，习近平总书记再次亲临辽宁考察调研，一路殷殷嘱托、一路悉心指导，要求辽宁在新时代东北振兴上展现更大担当和作为，饱含着对辽宁率先实现新突破的信心和期待。“十四五”如期实现全面振兴新突破，是辽宁必须担起的政治责任、必须完成的政治任务。

经过全省上下不懈努力，辽宁稳增长的基础进一步巩固，振兴发展的肌体更加健康有力，外界对辽宁的预期持续向好，辽宁已经走出了多年来的最困难时期，全面振兴蓄势待发。未来，我们要一张蓝图绘到底，启动实施全面振兴新突破三年行动，大干三年、奋斗三年，以超常规举措打一场新时代东北振兴、辽宁振兴的“辽沈战役”。

今年是三年行动的首战之年，我们的目标是经济增长赶上全国水平，重点在八个方面发力：一是发挥投资、消费、出口拉动作用，在推动经济增长上实现新突破。二是推动一二三产业协同发力，在建设现代化产业体系上取得新成效。三是强化教育、科技、人才支撑作用，在塑造发展新动能上打开新局面。四是促进国企、民企、外企竞相发展，在培育壮大市场主体上增添新力量。五是发挥区位、通道、平台优势，在打造对外开放新前沿上开辟新路径。六是坚持地区、城乡、陆海统筹，在促进区域协调发展上迈出新步伐。七是多措并举稳就业、强保障、优生态，在提高人民生活品质上达到新水平。八是着力防风险、保安全、护稳定，在建设更高水平平安辽宁上得到新提升。

形成大企业顶天立地、中小企业铺天盖地的发展态势

问：中央经济工作会议强调，切实落实“两个毫不动摇”。对此，辽宁如何贯彻落实，进而发挥企业在振兴发展中的作用？

答：辽宁振兴，首先要企业振兴。我们要坚持“两个毫不动摇”，进一步营造尊重企业家、尊重创业者的浓厚氛围，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投，形成大企业顶天立地、中小企业铺天盖地的发展态势。

国有企业是辽宁振兴的龙头，必须坚定不移做强做优做大。抓住国家新一轮深化国有企业改革的契机，努力改出好结构、改出好机制，打造一批具有核心竞争力的国有大型企业。发挥央企在辽宁省各级企业数量多的优势，围绕加强央企在辽产业配套、延伸产业链条，开展深度合作，进一步优化央企在辽宁省的布局。

民营企业是辽宁振兴的重要力量。辽宁各级党委、政府始终是民营经济的坚强后盾，支持民营企业发展丝毫不会动摇。我们要以更大的力度、更实的举措支持民营经济发展、支持民营企业做强做优做大，让好政策直达企业、直抵人心，鼓励支持民营企业以“专精特新”为方向，走实业立身、主业立企、创新发展之路。强化“民营企业和民营企业家是我们自己人”的意识，开展助企帮企惠企活动，组织各级干部深入企业送政策、送温暖、送服务，把构建亲清政商关系的要求落到实处。

辽宁既沿海又沿边，在吸引和利用外资上有得天独厚的优势。我们要以打造对外开放新前沿为契机，充分发挥区位优势、地缘优势，深耕日韩，拓展俄蒙，紧盯欧洲、东南亚，推进中日(大连)地方发展合作示范区建设，把沈阳中德产业园打造成中欧合作新标杆，加快推动外资标志性项目落地建设，让更多外资企业信心满满地到辽宁投资兴业。

推动国企、民企、外企竞相发展，必须要有好的营商环境。我们要把净化政治生态作为根本，把法治环境作为营商环境建设最突出、最紧迫的任务，以政治生态的持续净化、法治环境的持续改善来促进和保障营商环境的根本好转。

全力创建具有全国影响力的区域科技创新中心

问：中央经济工作会议强调，依靠创新培育壮大发展新动能。对此，辽宁将采取哪些举措？

答：辽宁是科教大省，创新资源丰富，我们要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，全力创建具有全国影响力的区域科技创新中心，把科教优势、人才优势转化为经济发展优势。

关键核心技术攻关是辽宁肩负的职责使命。要发挥辽宁在新材料、精细化工、高端装备制造、半导体芯片制造设备和工业基础软件等领域的产业底蕴和科技优势，解决一批“卡脖子”难题。发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用，构建一批以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的创新联合体，整合力量、合力攻关。

创新是辽宁振兴发展的第一动力。要增强教育服务发展能力，完善科技创新体系，推动科教大省成为科创强省。今年要新增科技型中小企业6000家、高新技术企业1500家、“雏鹰”“瞪羚”及潜在“独角兽”企业700家。依托“兴辽英才”计划，吸引各类人才以不同方式参与辽宁振兴发展，每年重点支持1000名左右各类拔尖创新人才。

让群众生活一年更比一年好

问：辽宁今年在保障和改善民生工作上有哪些举措？

答：高质量发展成果要体现在百姓的高品质生活上。我们要坚持以人民为中心的发展思想，不断提高公共服务水平，扎实推进共同富裕，让群众生活一年更比一年好。

就业是民生之本。要促进更加充分更高质量就业，加大对市场主体特别是服务业和中小微企业的支持力度，加快复工复业，让城市、县城、乡镇火起来、旺起来、动起来，创造更多就业岗位。

辽宁城镇化率较高、老龄化程度较深，要健全社会保障体系，推进健康辽宁建设，高度关注“一老一幼”，深入推进“幼有善育、学有优教”，加强城乡社区养老服务设施建设，发展养老事业和养老产业。针对老旧小区较多、地下管道老化的状况，要深入实施城市更新行动，扎实推进老旧小区、老旧建筑、老旧管网改造，加快交通、能源、民生等领域基础设施数字化改造。

良好生态环境是最普惠的民生福祉。要加快建设美丽辽宁，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，抓好海洋生态保护、维护辽河流域生态安全、辽东地区“绿肺”“水塔”建设、辽西北地区防沙治沙等工作，让群众共享生态红利。（记者曹智、徐扬、汪伟、白涌泉）

(责编：杨光宇、袁勃)

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