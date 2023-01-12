本报北京1月11日电 （记者朱隽、常钦）记者从11日召开的全国自然资源工作会上获悉：自然资源部组建5年来，全国单位GDP建设用地使用面积（地耗）下降21.51%。

自然资源部部长王广华表示，自然资源部门今后将严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益。牢牢守住18亿亩耕地红线，推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，坚持良田粮用大原则，坚决遏制耕地“非农化”、有效防止“非粮化”。全面落实耕地保护党政同责，健全奖惩激励机制。巩固耕地和永久基本农田划定成果，全面落实“两平衡一冻结”制度，确保可长期稳定利用的耕地不再减少。在守住耕地和生态底线的前提下，强化自然资源要素保障。统筹优化“十四五”时期土地计划指标分配，适当增加2023年指标，支持“十四五”规划重大工程尽快落地，支持交通、能源、水利、信息等基础设施建设，支持城市群和都市圈建设现代化基础设施体系。严格管控围填海，保障国家重大项目用海需求。

据了解，自然资源系统一批打基础、利长远的工作取得重要进展。生态保护修复取得开创性进展，实施44个山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，已完成修复面积达3.5万平方公里。找矿突破战略行动取得积极进展，累计发现17个亿吨级大油田和21个千亿立方米级大气田，新形成32处非油气矿产资源基地。

《 人民日报 》（ 2023年01月12日 02 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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