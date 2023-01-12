本报北京1月11日电 （记者罗珊珊）11日，记者从商务部获悉：在地方自愿申报的基础上，经专家评审、向社会公示，商务部等14部门研究确定，在北京市、上海市、江苏省、浙江省（含宁波市）、福建省（含厦门市）、湖南省、广东省（含深圳市）、重庆市、新疆维吾尔自治区等9地开展内外贸一体化试点。

专家表示，推进内外贸一体化有利于形成强大国内市场，畅通国内国际双循环。近年来，我国内外贸一体化取得了长足发展，但也存在调控体系不够完善，统筹利用两个市场、两种资源的能力不够强，内外贸融合发展不够顺畅等问题，还不能完全适应构建新发展格局的需要。设立试点开展先行先试，有利于提高统筹利用两个市场、两种资源的能力，促进内贸和外贸、进口和出口协调发展，服务构建新发展格局，实现更高水平开放和更高质量发展。

商务部等部门指出，试点地区商务主管部门要牵头会同有关单位建立试点工作联系机制，加强组织协调，进一步完善试点工作方案，紧密围绕完善内外贸一体化体制机制、提高内外贸一体化发展能力、优化内外贸一体化发展环境确定试点目标、试点任务和职责分工，细化配套政策和工作措施，制定时间表、路线图，确保试点工作落到实处、取得实效。

《 人民日报 》（ 2023年01月12日 07 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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