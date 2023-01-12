河北加快建设现代化产业体系
2025年实现专精特新中小企业数字化转型全覆盖
2023年01月12日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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本报石家庄1月11日电 （记者史自强）记者从河北省政府新闻办获悉：河北将重点实施七大行动，深化工业转型升级，加快建设现代化产业体系。
据了解，河北将深入开展工业互联网创新发展工程，深化“5G+工业互联网”融合应用，加快培育5G全连接工厂，高质量建设京津冀工业互联网协同发展示范区，打造雄安新区新型6G网络示范区等；大力实施“十万企业上云”计划，每年新增上云企业1万家；实施制造业智能化转型计划，2025年实现专精特新中小企业数字化转型全覆盖。
同时，河北将实施绿色转型行动。出台工业领域碳达峰实施方案，健全绿色制造体系，加大节能降碳装备技术推广应用。加快建设绿色设计产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链管理企业四位一体的全流程绿色生产模式，每年培育省级及以上绿色工厂100家，为100家重点企业提供节能诊断服务，创建一批标杆企业。
此外，河北还将实施企业培育行动。深入实施优质中小企业梯度培育工程，组织开展中小企业数字化赋能专项行动、大中小企业融通创新“携手行动”等，每年培育专精特新中小企业1000家、“小巨人”企业100家以上。
《 人民日报 》（ 2023年01月12日 07 版）
(责编：杨光宇、袁勃)
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