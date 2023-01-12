本报北京1月11日电 （记者丁怡婷）近日，住房和城乡建设部印发《关于加快住房公积金数字化发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。根据《指导意见》，到2025年将基本形成全系统业务协同、全方位数据赋能、全业务线上服务、全链条智能监管的住房公积金数字化发展新模式，服务事项“网上办、掌上办、就近办、一次办”更加好办易办。

目前，全国住房公积金实际在缴人数已达1.64亿，实缴单位超过416万个，但各地在住房公积金服务提供上存在一定差异性。《指导意见》要求，推进服务标准化规范化便利化。各地要依据全国住房公积金服务事项基本目录和实施清单，编制本地服务事项目录和实施清单。推动同一服务事项受理条件、服务对象、办理流程、申请材料、法定办结时限、办理结果等要素全国统一。

同时，推动服务跨地域、跨部门协同。优化异地业务办理流程，压缩办理时限，切实提高“跨省通办”协同效率。推进跨部门服务事项“一件事一次办”，主动将住房公积金的缴存、提取等业务与企业开办、员工录用、职工退休等多个相关联事项集成办理。

《 人民日报 》（ 2023年01月12日 13 版）

(责编：杨光宇、袁勃)

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