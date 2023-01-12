全国各类粮企收购粮食预计8000亿斤
2023年01月12日05:44 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京1月11日电 （记者杜海涛）记者从11日召开的全国粮食和物资储备工作会议上获悉，2022年夏粮收购圆满收官，秋粮旺季收购平稳有序，预计全年各类粮食企业累计收购8000亿斤左右，与近年来平均水平相当，在保护种粮农民利益、促进粮食高效流通、维护市场平稳运行等方面发挥了重要作用。
当前，秋粮收购处于高峰期，进展总体平稳有序。截至1月5日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮2324亿斤，同比基本持平。目前，南方中晚籼稻旺季收购进入收尾阶段，收购进度已过九成；东北、华北正在集中上量，东北粳稻收购进度近八成、玉米超四成，华北地区玉米收购进度超四成。
为切实保护种粮农民利益，国家有关部门先后批复江苏、安徽、河南、湖北、黑龙江五省启动中晚稻最低收购价执行预案，共安排最低收购价收储库点790多个、仓容560多亿斤，完全能够满足收购需要。截至目前，五省已累计收购最低收购价中晚稻180多亿斤。
(责编：杨光宇、袁勃)
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