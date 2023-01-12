新华社北京1月11日电 （记者张辛欣）记者从11日在京召开的全国工业和信息化工作会议上获悉，我国累计建成开通5G基站超过230万个，新型数据中心建设成效明显。

近年来，我国加大力度推进新型信息基础设施建设，深化5G、千兆光网、工业互联网等建设，促进数字经济和实体经济深度融合。

工信部部长金壮龙在会上表示，2023年，将出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快5G和千兆光网建设，启动“宽带边疆”建设，全面推进6G技术研发。

同时，工信部还将完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系，推进5G行业虚拟专网建设。完善电信业务市场发展政策，强化App全流程、全链条治理，加强个人信息保护、用户权益保护。增强网络和数据安全保障能力，加快安全产业创新发展。

(责编：杨光宇、袁勃)

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