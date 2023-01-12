1月11日，达摩院2023十大科技趋势发布，生成式AI、Chiplet模块化设计封装、全新云计算体系架构等技术入选。“我国需要自主提出科技和产业发展的技术趋势，才能实现整体科技水平从跟跑到领跑的战略性转变。”中国工程院院士邬贺铨表示，应该更多地集中力量瞄准未来的产业竞争高地，更好地发挥出我国在科技的领头作用。

(责编：曹淼、高雷)

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