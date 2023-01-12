远离“保本高收益”欺诈陷阱
如果有人向你推荐一款保本且年化收益率超10%的投资品，你的第一反应是心动还是警觉？日前金融监管部门召开会议，传达学习中央经济工作会议精神，明确提出坚决防范化解金融领域重大风险。其中，要及时查处宣扬“保本高收益”的欺诈行为，严厉打击违法违规金融活动。
在市场经济条件下，“保本高收益”既不符合投资规律，也不符合经济学原理。很多人都幻想过这样一款完美的投资品——低风险、高收益、高流动性。但实际上，这三要素是一个“不可能三角”。高收益必然伴随高风险，也意味着该投资品让渡了一定的流动性；反过来，如果一款投资品具有较高的流动性，那么它必然让渡了一部分收益。
如果有机构宣扬“保本高收益”“低风险高收益”，十有八九是非法集资。近年来，中国人民银行党委书记、中国银保监会主席郭树清在多个场合多次强调：“收益率超过6%的就要打问号，超过8%的就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。”当前，非法集资正打着互联网金融等幌子隐匿手段、翻新花样，但本质都是击鼓传花的庞氏骗局，通过高息诱饵骗取投资者的大额资金。
既然道理十分清楚，监管也反复强调，为何仍有投资者甘愿走入骗局？一方面，侥幸心理在作祟。世人皆知天上不会掉馅饼，但真有馅饼掉在自己头上时，多数人的第一反应不是怀疑警惕，而是感叹着实幸运。投资者一定要摒弃侥幸心理，否则后患无穷。另一方面，我国金融知识的普及程度仍有待提升，部分投资者缺乏金融素养，缺乏开展理性判断的知识储备。
要特别重视老年投资者的金融素养不足的问题。回顾其早年投资经历不难发现，彼时我国银行理财市场尚未打破刚性兑付，“保本、固定收益”是默认规则。此种模式助长了影子银行规模的高速扩张，还为经济发展埋下巨大风险隐患。为了防范化解风险，2017年多个金融管理部门联合发布“资管新规”，至此，刚性兑付被打破，“理财非存款、产品有风险、投资须谨慎”理念逐渐被市场接受。但尚有部分老年投资者仍未更新投资理念，极易落入“保本高收益”欺诈陷阱。
面对理财市场的新变化，投资者可坚持“三看”，用理性投资获取合理回报。一看产品是否宣扬“保本高收益”。一旦发现此现象，投资者要相互提醒、积极举报，让各种金融诈骗和不断变异的庞氏骗局无所遁形。二看产品是否正规。目前银行理财产品已经有了“防伪码”，投资者可登录“中国理财网”，输入相关信息查询产品真伪。三看产品投资方向与运作模式。选择一款投资品的前提，是要了解钱投向哪里，也就是与哪些投资标的挂钩。主要投资于货币市场的产品与主要投资于股票市场的产品，其风险收益水平必然差异较大。
还须持之以恒开展风险教育。监管部门要开展宣传教育，帮助投资者避免上当受骗；与此同时，投资者也要提升自身免疫力，摒弃侥幸心理，树立科学投资理念，为自己增加更多安全稳定的财产性收入。
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