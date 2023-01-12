陈果静

原标题：银行间债市支持房企融资

最新数据显示，2022年银行间债券市场共发行民营房企债券487.2亿元，同比增长24.4%；支持民营房企注册1415亿元，同比增长249.7%。

2022年，人民银行、银保监会联合印发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，其中明确，通过人民银行“三支箭”、政策性银行专项借款等措施，加大对房地产企业流动性支持。为此，人民银行支持和指导交易商协会继续推进并扩容“第二支箭”——民营企业债券融资支持工具。在“第二支箭”框架下，2022年中债增进公司为12家民营房企205亿元债券的发行提供了增信支持。与此同时，4家优质房企完成了780亿元的储架式项目注册。银行间债券市场对民营房企的支持有力扭转了市场投资者风险偏好过度收缩的行为，保障了房地产企业在银行间市场融资渠道畅通。

接下来，针对房地产等重点领域，金融支持力度仍将加大。人民银行副行长刘国强表示，有些领域需要进一步支持。房地产在当前既是重点领域也是薄弱环节，理应加大金融支持。房地产对居民生活和财产、宏观经济循环和产业链稳定、政府财政及金融市场的影响，都不是其他产业可以比肩的。“‘房住不炒’的定位不能偏离，要以稳民生为落脚点，以稳市场主体为重要抓手，优化金融监管制度，加大金融支持力度。”刘国强说。

1月10日，人民银行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会。会议明确，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。要有效防范化解优质头部房企风险，实施改善优质房企资产负债表计划，聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企，开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动，综合施策改善优质房企经营性和融资性现金流，引导优质房企资产负债表回归安全区间。

座谈会强调，要配合有关部门和地方政府扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，运用好保交楼专项借款、保交楼贷款支持计划等政策工具，积极提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益。要落实好16条金融支持房地产市场平稳健康发展的政策措施，用好民营企业债券融资支持工具，保持房企信贷、债券等融资渠道稳定，满足行业合理融资需求。

东方金诚首席宏观分析师王青认为，宏观政策的重点将放在着力促消费、扩投资上，特别是要尽快把宽信用效应充分释放出来。

(责编：罗知之、陈键)

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