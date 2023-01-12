黄盛

走亲访友送份年货，互发红包图个喜庆……各类中国年俗，为生活增添了浓浓暖意。“给我家小侄子发了个88元的数字人民币红包”“用数字人民币给家里买了啤酒、牛奶和水果”，随着数字人民币逐步融入百姓生活，兔年新春前夕，不少网友晒出了用数字人民币发拜年红包、置办年货的经历。有业内人士认为，数字人民币让春节多了一份“科技年味儿”。

据了解，数字人民币App在近日再次完成版本更新，增加了“专属头像”“现金红包”两大功能。其中，红包分为“群红包”和“专属红包”两类。“专属红包”可发给指定手机联系人；“群红包”可以由发放人通过微信、QQ、支付宝等社交平台发放，红包类型分为拼手气、拼手速、等额红包三种，其中“拼手速”红包为先到多得，越“手快”抢到的红包越大。发放人还可以选择红包封面，目前APP中有“祝福祖国”“财源广进”“恭喜发财”“年年有余”多款封面供用户选择。

不仅数字人民币APP，不少互联网消费平台也推出春节主题数字人民币活动，让兔年春节“科技年味儿”更加浓厚。在零售平台美团上，1月4日起，全国试点地区的消费者均可上美团搜索“数字人民币”，领取“团圆好彩头”兔年新春礼包。该礼包涵盖了消费红包、1元购年货、数字人民币硬件钱包礼盒、支付立减券包等。消费者在搜索“数字人民币”后只需点击“抽取好彩头”，就能获得消费红包、1元购年货、数字人民币硬件钱包礼盒三种春节好礼中的一种。

据悉，2022年以来，数字人民币试点两次扩围，联合各地政府和商家机构累计开展了近30次消费红包活动，促进社会消费回补与潜力释放。业内人士认为，在试点范围和生态体系不断扩容中，数字人民币已充分体现出促消费、助实体价值。上线现金红包功能、联手平台推出春节礼包，表明数字人民币正在以更加个性化、贴近民俗的方式融入百姓生活，这有助于数字人民币增强用户黏性，焕发出更大的提振消费、服务民生价值。

(责编：乔业琼、吕骞)

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