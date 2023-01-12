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明阳集团张传卫：助力以海洋能源为支撑的新型能源体系建设

2023年01月12日15:08 | 来源：人民网
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人民网北京1月12日电 （记者杜燕飞）据明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）网站消息，1月10日，明阳智能正式发布18兆瓦全球最大海上风电机组——MySE18.X-28X，并下线全球最大漂浮式海上风电机组MySE16.X-260。

2022年被认为是我国海上风电产业平价元年。据《中国海洋能源发展报告2022》统计数据，截至2022年末，全球海上风电并网装机规模达到6850万千瓦，同比增长26%。其中，我国海上风电累计并网装机容量预计将达到3250万千瓦，占到全球近一半。经过了数十年发展之后，中国海上风电产业正逐步突破“舒适圈”，开始探寻与制氢等多产业维度的结合，不断向深远海迈进。

为了实现在全球范围内实现“双碳”目标，推动能源转型和人类的永续发展，海洋能源的开发与利用发挥着重要作用。明阳集团党委书记、董事长张传卫表示，目前新能源行业的技术装备制造水平，已经能够大幅拉低海上风电项目电价。同时，以海上风电为基础生产的绿氢可进一步推动氢能产业发展，促进从天然气到氢气和以电氢为主体的新型电力系统发展，实现以海洋能源为支撑的新型能源体系。

除了技术创新之外，张传卫认为，海洋能源开发同样需要模式创新。他介绍说，在海上风电资源相对比较好的区域，明阳智能正在推进海上风电结合氢能、海上风电结合深海牧场、波浪能发电、碳捕捉制氢、制氨等综合利用模式的开发，让海洋资源开发更加融合高效。

有业界人士表示，从全球范围来看，中国新能源行业经过长期快速发展，目前已经在包括海洋发电等领域领跑全球，中国的风电企业不断向世界贡献核心技术。

张传卫表示，面对国家“双碳”发展和推动构建海洋命运共同体的目标，明阳智能将努力抓住历史机遇，不断向海图强，通过技术创新和模式创新，助力构建以海洋能源为支撑的新型能源体系。

(责编：乔业琼、吕骞)
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