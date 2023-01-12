人民网北京1月12日电 （记者王连香）今日，百人会2023年度媒体沟通会在京举行，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，第九届中国电动汽车百人会论坛将以“推进中国汽车产业现代化”为主题，定于3月底在北京举行。

“我国是新能源汽车全球第一大国，正在由‘汽车大国’迈向‘汽车强国’，这为我国汽车产业现代化奠定了基础。”张永伟表示，在全球电动化、智能化加速的新形势下，如何把脉汽车产业下一阶段发展，推动汽车强国建设，探索出一条有中国特色的汽车产业现代化之路，成为行业人士共同关心的问题。

他介绍，2023年百人会论坛将围绕全球汽车产业发展形势、新能源汽车高质量发展路径、中国智能网联汽车发展战略、动力电池等核心产业链供应链发展趋势、新一代汽车消费变革趋势、汽车与能源协同发展策略、新型交通能源保障体系，商用车转型方向、新型汽车投资策略、汽车后市场创新路径、汽车数字化与智能制造模式等多个话题展开讨论。

据悉，2023年百人会论坛将设置两场全体大会、四场高端闭门会议，以及十场专题论坛。另外，本届大会同期还将举办年度新车展示、产业链及核心零部件展示、重磅课题研究报告发布等全面贴近产业实践，促进跨界交流的互动活动。

(责编：王连香、吕骞)

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