人民网北京1月12日电 （记者许维娜）2022年，我国物价保持平稳运行，1—11月CPI平均涨幅2%，单月涨幅始终在3%以下。

国家发展改革委相关负责人表示，这份成绩来之不易，关键是各地区、各有关部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，牢牢把握了“五个坚持”。

一是坚持人民至上，始终守住稳物价的根本立场。价格与人民群众切身利益息息相关，是度量民生冷暖的温度计。各地区、各有关部门始终坚持以人民利益为重、以人民群众期盼为念，将更好保障民生福祉作为工作的出发点和落脚点，在宏观调控中始终坚持将稳物价作为重要目标，全力做好粮油肉蛋奶果蔬、能源资源等保供稳价工作。

二是坚持有效市场和有为政府有机结合，扎实践行稳物价的理念方法。稳物价要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。我国97.5%左右的商品和服务价格已放开由市场形成，各地区、各有关部门坚持充分发挥市场机制作用，引导扩大生产、增加供应、促进流通；更好发挥政府作用，强化储备调节、规范市场行为、稳定市场预期，在稳物价实践中，把有效市场和有为政府两方面优势都发挥好。

三是坚持守正创新，不断完善稳物价的制度体系。面对严峻复杂的国际形势和国内价格运行不确定性明显增强的风险挑战，持续创新调控机制，丰富调控手段，提升调控能力。聚焦粮食、生猪、煤炭、电力、成品油等重点品种，建立健全“托底”“限高”“价格上下限”等多种形式的价格区间调控机制，引导价格在合理区间运行，对稳物价发挥关键作用。

四是坚持系统观念，着眼产供储销全链条推进稳物价。价格运行涉及产业链供应链全链条，任何一个环节出问题，价格都可能异常波动。各地区、各有关部门加强统筹协调，畅通生产、流通、消费等多个环节，建立以预调、微调为主，“调高”与“调低”并重的价格调控体系，推动产业链供应链顺畅运行和市场供需有效对接，以供应稳保障价格稳、以价格稳促进供应稳。

五是坚持底线思维，切实兜牢民生底线。稳物价关系社会和谐稳定大局，须臾不可大意。各地区、各有关部门以“时时放心不下”的责任意识，建立健全保供稳价工作机制，加强价格监测预测预警，采取前瞻性措施应对可能出现的价格异常波动，下好调控“先手棋”，促进价格平稳运行；完善价格补贴联动机制，扩大保障范围、降低启动条件，加大对困难群众补贴力度，保障困难群众基本生活。

(责编：赵竹青、吕骞)

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