人民网北京1月12日电 （焦磊）当前，随着数字经济深入发展，我国企业数字化转型不断加速，促进数实融合，是新一轮科技革命和产业变革大势所趋，也是推动我国经济高质量发展的重要抓手。

我国产业生态丰富，行业场景复杂，数字化转型需求呈多元化，这对企业服务市场提出了更高的要求。垂直行业产品迎来发展热潮，从而提供更多的市场进入机会。对于行业龙头企业来说，如何有效利用数字技术、借助数字商业平台、融入创新生态，激发业务创新升级成为行业关注焦点。

深化业务组织改革 赋能数字转型纵向价值提升

业内分析认为，我国各行业龙头企业应发挥引领作用，在高质量数字化发展的路上探寻行之有效的路径，达到数字化转型“生态级发展阶段”，为同行业中小企业打造可复制的发展样本。

面对数字化转型行业纵深的未知蓝海，数字化软件供应商则是前进之“帆”，为行业数字发展走向纵深提供底层动力。

近日，企业数字化云服务与软件龙头厂商用友全面启动了以深化行业为核心的服务大型企业客户的业务组织模式，在原有大型企业客户业务团队基础上组建离散制造、消费品、流程制造、装备制造、能源、交通运输、公用、现代服务、农牧等23个行业客户与解决方案事业部，加上此前已经建立的金融、汽车、烟草行业子公司，用友对大型企业客户的数字化解决方案与服务将由此前的“以地区为主，地区+行业”组织模式升级为“以行业为主，行业+地区”的运行模式。

业内普遍认为，企业的数字化是更加业务驱动、业财业管一体的信息技术应用与创新。据了解，此次用友面向大型企业的高端客户业务组织模式升级，旨在为满足企业客户数字化建设与发展的新要求，将深入不同行业的前端业务场景，提供财务、供应链、人力等行业深化应用系统与服务，使能企业实现业务协同，业财业管融合的运营与管理创新，为企业客户创造纵向的“新”价值。

此前，用友战略研发推出商业创新平台——用友BIP，为服务企业数字化提供了更广阔的平台和选择，为推动国产化价值替代提供更多可能。

以客户价值为导向 推动生态创新平台建设

《“十四五”数字经济发展规划》提出，要全面深化重点产业数字化转型。立足不同产业特点和差异化需求，推动传统产业全方位、全链条数字化转型，提高全要素生产率。面向重点行业和企业转型需求，培育推广一批数字化解决方案。

面对不同行业特点和差异化需求，在数字化关键软件的基础上，发挥组织机构的深化改革作用，有利于打破企业组织边界，更高效地协同资源，提升效率，形成行业纵深，为客户数字化驱动创造更大发展价值。

据了解，按行业区分也是一些行业龙头企业主要的业务组织模式。近年来，部分龙头企业按照细分行业组建行业军团，加强行业深耕。一些互联网公司对B端客户的经营也由按地区或客户规模调整为按行业开展。

此次升级大型企业业务组织，昭示出用友面向企业数字化发展新阶段，响应新时期客户需求与环境变化的一场主动升级。秉承数字时代的新思维和新方法，用友以业务为牵引发展组织，以组织为驱动赋能业务，实现了以客户价值和用户体验为核心的“用户之友”经营理念的创新管理落地。

面向企业数字化发展新阶段，响应新时期客户需求与环境变化的主动升级，赋予了以用友为代表的数字软件企业新使命，为行业实现高质量发展、提质增效提供动能。

(责编：乔业琼、吕骞)

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