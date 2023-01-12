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商务部：预计2022年中国进出口规模再创新高

2023年01月12日20:29 | 来源：新华网
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新华社北京1月12日电（谢希瑶、孙悦）商务部新闻发言人束珏婷12日说，2021年中国进出口总额连续跨过5万亿、6万亿美元两个台阶，预计2022年中国进出口规模再创新高。

束珏婷在商务部当天举行的例行发布会上说，当前全球经济衰退风险上升、外需增长持续放缓，是外贸稳增长面临的最大压力，部分行业需求疲弱、订单不足。近段时期以来，很多地方积极组织外贸企业“走出去”，将海外客商“请进来”，一系列贸易促进措施落地，岁末年初的外贸圈更加积极活跃。据商务部跟踪监测，出口大省接单情况有所好转。

“外贸保稳提质的任务依然十分艰巨。”束珏婷表示，在稳订单方面，支持外贸企业赴境外参展、对接洽谈，办好广交会等重点展会，加强对境外采购商招商招展，指导企业用足用好出口信用保险政策；在稳主体方面，指导企业用好普惠金融、稳岗就业等普惠性政策，进一步加大对外贸企业特别是中小微外贸企业信贷支持力度；及时推动解决企业遇到的困难问题。

谈及进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用，束珏婷说，近期以来主要货币汇率波动加大，企业使用人民币交易结算意愿增强。2022年货物贸易跨境人民币结算金额7.92万亿元，同比增长37.3%，直接投资跨境人民币结算金额6.76万亿元，同比增长16.6%。无论是人民币在跨境贸易投资中的使用比重，还是企业对跨境人民币业务的获得感，都有较大提升空间。

束珏婷表示，下一步，商务部将会同人民银行指导地方和金融机构细化举措，推动各地金融机构持续完善产品服务供给，促进银企更好对接。商务部、人民银行专门组织金融机构编写发布了《中小企业跨境人民币服务手册》，企业可通过商务部官网或微信公众号查询使用。

(责编：卫嘉、白宇)
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