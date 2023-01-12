新华社北京1月12日电 题：稳增长 优布局 促改革——2023年地方国企改革发展前瞻

新华社记者王希

国有企业改革发展，备受各方关注。在全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，地方国资国企工作如何发力？

国务院国资委12日举行的地方国资委负责人会议提出要聚焦推进高质量发展，突出创造价值、科技自强、深化改革、优化布局、守牢底线，勾勒出新一年国资国企改革发展重点。

以更有力举措提质增效稳增长

过去一年，经历重重考验，我国地方国资委监管企业经济效益筑底企稳，前11个月实现营业收入33.7万亿元，同比增长8.1%。

展望未来，中国经济“稳”的基调更加明确，高质量发展的步伐更加笃定。

国务院国资委党委书记张玉卓在此次会议上表示，作为中国经济高质量发展的“主力军”，国有企业要抓住有利时机，在提质增效上狠下功夫。

值得注意的是，2023年国务院国资委对中央企业提出了“一利五率”的目标，明确要实现“一增一稳四提升”——

“一增”就是利润总额增速高于全国GDP增速；“一稳”是要保持资产负债率总体稳定；“四提升”就是要实现净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率4个指标进一步提升。

“各地国资委可以参考借鉴，结合实际制定科学合理、有挑战性的经营目标，拿出更加有力举措，进一步提高国有经济对经济社会发展的贡献度。”张玉卓说。

加快优化调整国有资本布局结构

过去一年，国有资本布局结构优化调整亮点纷呈、高潮迭起——

中国通航无偿划转至海南省国资委；河北加快整合港口资源；山东坚持“一主业一主体”，组建了省环保发展集团、省体育产业集团等特色优势企业；宁波推进国资国企数字化转型，组建了数字产业综合投资运营平台。

据了解，新的一年，优化调整国资布局结构，不断提升服务构建新发展格局和地方经济社会发展的能力水平，仍是国企改革的“重头戏”。

“要持续推动国有资本向重要行业和关键领域集中。”张玉卓强调说，下一步要强化国有企业在医药医疗、健康养老、应急保障等民生领域的有效供给，提升水、电、气、暖、通信等公共服务体系的支撑保障能力。

从实践看，深入推进国企战略性重组和专业整合，是实现上述目标的重要手段。

来自会议的信息显示，国务院国资委要求各地国资委遵循市场经济规律和企业发展规律，突出主责主业、聚焦核心功能，围绕地方重点产业实施战略性重组，加快形成央地国企联系紧密、协同顺畅、资源共享、优势互补的发展格局。

着力抓好新一轮国企改革深化提升行动

公司制改革全面完成，三项制度改革大范围、深层次破冰破局；经营性国有资产集中统一监管取得重大进展……过去一年，各地国资委推动国企改革三年行动高质量收官，基本实现了“三个明显成效”预期目标。

改革是搞好国有企业、打造现代新国企的关键一招。

在三年行动全面完成的更高起点上，国务院国资委提出，要紧紧围绕提高国有企业核心竞争力和增强核心功能，谋划实施新一轮国有企业改革行动方案，抓好新一轮国企改革深化提升行动。

据了解，真正落实市场化机制是未来改革的一项重点，涵盖了加快完善市场化导向的新型劳动、人事、分配制度，健全业绩导向的市场化分配和激励机制等一系列改革任务。

在混合所有制改革方面，“积极稳妥”“分类分层”仍是2023年推进这项改革的重要原则。同时，改革重点仍将聚焦于深度转换混改企业的经营机制，探索差异化管控模式，更好发挥国有企业对其他所有制企业的引领带动作用。

不断增强国有资产监管效能，也是未来改革的重点任务。

张玉卓表示，国务院国资委将围绕健全以管资本为主的国资监管体制，加强专业化、体系化、法治化监管，加大对地方国资监管工作的指导力度，把稳增长、抓改革、强创新、促发展、防风险等多重监管目标统筹起来，以奋发有为的精神状态，真抓实干做好今年国资国企工作。

(责编：牛镛、白宇)

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