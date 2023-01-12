新华社北京1月12日电 题：有信心、有能力继续保持物价总体稳定——国家发展改革委新闻发布会聚焦“稳物价”

新华社记者潘洁、魏玉坤

保持物价平稳运行，对稳住经济基本盘至关重要。如何看待当前物价形势？如何做好今年稳物价工作？如何保障春节期间重要民生商品价格稳定？国家发展改革委12日举行新闻发布会，介绍2022年我国稳物价工作成效和下一步工作安排。

2022年CPI同比上涨2% 物价总水平持续平稳运行

国家统计局12日发布的数据显示，2022年全年，全国居民消费价格指数（CPI）比上年上涨2%，低于全年3%左右的预期目标。

国家发展改革委价格司司长万劲松说，2022年我国物价总水平持续平稳运行，CPI单月涨幅始终运行在3%以下，全年上涨2%，大幅低于美国、欧元区、英国等发达经济体和印度、巴西、南非等新兴经济体的涨幅，“国际胀、国内稳”对比十分鲜明。

“回顾2022年稳物价工作，重点是做好‘稳民生商品、稳大宗商品、稳市场预期’三方面工作。”万劲松说，以粮食和生猪为重点、以压实“菜篮子”市长负责制为抓手，全力稳定重要民生商品价格；以煤炭为“锚”，千方百计稳定能源等大宗商品价格；创新预期管理机制，稳定市场预期。

他说，展望2023年，尽管输入性通胀压力仍然存在，但我国物价保持平稳运行具有坚实基础。粮食生产连续丰收，生猪产能合理充裕，重要民生商品供应充足，基础能源保障有力，保供稳价体系进一步健全，完全有信心、有能力继续保持物价总体稳定。

重要民生商品保供稳价具备坚实基础

重要民生商品关系人民群众的“米袋子”“菜篮子”。国家发展改革委价格司副司长牛育斌介绍，2022年围绕粮油肉蛋菜等重要民生商品保供稳价做了一系列工作，全年CPI中的食品价格指数上涨2.8%，明显低于美欧等主要经济体10%左右的涨幅。

“我国重要民生商品保供稳价已具备坚实的物质基础、较为完备的调控体系、丰富的实践经验，完全有能力、有条件保障好人民群众基本生活消费需要。”牛育斌说。

受周期性、季节性、超预期因素叠加影响，2022年生猪市场形势较为复杂。万劲松介绍，上半年生猪价格低位运行时，连续13批次收储中央猪肉储备，督促指导各地同步收储，提振市场信心；下半年生猪供应偏紧、价格一度过快上涨时，连续7批次投放中央猪肉储备，指导各地同步投放地方储备，增加市场供应。通过强化监测预测预警、积极开展储备调节、强化市场监管、积极稳定市场预期等一系列保供稳价措施，缓解生猪价格周期性波动。

“当前国内生猪产能总体处于合理区间，预计2023年价格波动幅度将小于2022年。”万劲松说，将继续紧盯市场动态，及时采取调控措施，促进生猪市场平稳运行。

以煤炭为“锚”着力保持能源价格总体稳定

2022年，国际能源供需形势复杂严峻、价格大幅上涨。国家发展改革委价格司副司长周伴学介绍，在持续加强能源产供储销体系建设基础上，创新机制、稳定预期、加强监管，以煤炭为“锚”着力保持能源价格总体稳定。

在创新机制方面，立足以煤为主的基本国情，改革完善煤炭市场价格形成机制，提出煤炭价格合理区间，同步明确煤、电价格可在合理区间内有效传导；进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革，创新建立电网企业代理购电制度，引导市场交易电价合理形成。

在稳定预期、加强监管方面，加强宣传解读和预期引导，积极应对价格异常波动风险，及时纠正捏造散布涨价信息、恶意炒作等行为。建立煤炭价格监测和成本调查制度，开展煤炭价格指数行为评估和合规性审查。

一系列改革调控监管措施有效稳定了我国能源价格，为稳增长、保民生提供了有力支撑。数据显示，2022年1至11月，美国、欧元区CPI中能源价格同比分别上涨约27%和38%，而我国CPI中居民水电燃料价格仅上涨约3%，汽柴油价格涨幅也明显低于美欧。

多措并举保障春节期间重要民生商品价格稳定

临近春节，如何保障节日市场重要民生商品供应和价格基本稳定？牛育斌说，一是强化监测分析预警，指导各地密切监测居民消费市场运行和价格变化，及时发现苗头性问题并作出前瞻性安排；二是压实“菜篮子”市长负责制，提前做好充实储备、产销衔接和应急预案等准备；三是确保货源充足，支持农产品批发市场、大型商超等骨干流通主体加大提前备货、铺货力度，丰富品种选择；四是强化市场监管，严厉打击哄抬价格等违法违规行为，维护正常价格秩序。

“从近期调度情况看，各地重要民生商品供应充足、储备充实，市场价格平稳有序，能够保障广大城乡居民节日期间消费需求。”牛育斌说。

价格补贴发放方面，周伴学介绍，2020年以来，各地累计发放物价补贴约375亿元，惠及困难群众7.3亿人次；其中2022年发放物价补贴约65亿元，惠及困难群众约2亿人次，对缓解物价上涨影响、保障困难群众基本生活发挥了积极作用。

(责编：卫嘉、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经