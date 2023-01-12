国内首个“新职业与新就业”观测站揭牌——
数字生态带来更多就业机会
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1月10日，返乡大学生在浙江省湖州市长兴县一草莓种植基地助农直播，销售草莓。
辞去会计工作，90后赵美丽成为一名视频号达人。通过短视频创作和直播带货，她不仅为自己创造了就业机会，也为家乡带来了实际收益。
2021年3月，赵美丽偶然了解到视频号，她的第一条短视频仅5秒钟，却在半个月时间里收获了3000多个点赞。随后莲藕、菱角这些本地特色风物成为她的短视频主角，短短几个月，账号吸引了20多万粉丝。家乡的特产也跟着她一路“走”出去，销售最多的菱角，高峰期每天销出两三万斤。
在全中国，成千上万的“赵美丽们”通过数字平台找到了新的职业归属。数字生态如何塑造就业？1月8日，中国人事科学研究院与腾讯社会研究中心联合举办“数字生态创造高质量就业”专家研讨会，并发布“腾讯新职业与就业发展报告（2022）”。
数字化新职业不断增加，是近几年就业市场最显著的变化之一。云计算工程技术人员、物联网安装调试员、数字化管理师……自2019年以来，人社部会同有关部门发布了5批共74个新职业，其中不少与数字化进程息息相关。前不久正式发布的《中华人民共和国职业分类大典（2022年版）》则首次标注了数字职业，包括“机器人工程技术人员”“数据库运行管理员”等。数字职业不断增多，反映了数字经济发展趋势。
而在一些平台企业的实践中，数量更为庞大的新职业还在持续酝酿和萌芽状态。上述报告显示，数字经济加速数字职业化与职业数字化进程，使职业发展经历萌芽、成长与稳定等不同阶段。
比如，大众看到了“互联网营销师”“数字化管理师”等成熟职业，而在职业发展的梯队之下，还有“数字导购”“社群运营”“用户运营”以及“线上商城搭建师”“新媒体数据增长师”“小游戏开发工程师”等形式多样的新就业岗位，它们中的一些或许就将成为明天的新职业。
据不完全统计，2022年腾讯数字生态带动了147个新职业，其中稳定期新职业14个，主要集中在云与智慧产业生态、互动娱乐、广告营销等领域；成长期新职业26个，主要集中在微信、广告营销等领域；萌芽期的新职业107个，主要集中在微信、云与智慧产业生态、互动娱乐、广告营销、职业教育等领域。在2019年后国家颁布的74个新职业中，腾讯生态催生的稳定期新职业占比近20%。
“平台化就业已经成为新就业形态发展的主流。”中国职业技术教育学会副会长陈李翔说，平台企业创造的新职业与新就业方式，不断重塑人们对就业的认识，推动数字化管理人员、技术人员以及技术应用人才需求稳步提升。
中央经济工作会议提出，“支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”。上述报告显示，数字平台作为数字时代主导型的生产组织方式，在助力高质量就业中日益发挥重要作用。
根据上述报告，数字生态系统相关就业呈现一些新特点：普惠包容，创造大量低门槛就业机会；“数”“实”融合，以数字技术助力实体经济发展；技能密集，催生创新创业创意型就业机会；弹性灵活，提供相对自由的就业综合环境等。报告评估，未来5年腾讯数字生态有望创造3180万个新就业机会。
今年，新毕业的大学生将超过1150万人，16-24岁这批随着社交网络成长起来的年轻人，将获得第一份工作、走入职业生涯。未来，他们的就业将与新职业发生哪些碰撞？
据了解，在中国人事科学研究院等机构指导下，国内第一家“新职业与新就业腾讯观测站”正式挂牌成立。该观测站将深入腾讯主要业务板块，定期观测数字生态创造的新职业、新就业，通过挖掘从业者故事、培育典型新职业、发布研究报告等多种方式，展示数字时代就业市场动态变化以及职业发展的新趋势。
“就业是最大、最基本的民生，也是一项复杂的系统工程，需要各方共同努力。”人力资源和社会保障部就业促进司副司长宋鑫说，以腾讯为代表的科技企业催生了一大批新职业，也带动了一大批新就业，希望继续加强对就业领域重大问题的前瞻性研究，给政府决策提供更强大的智力支持。
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