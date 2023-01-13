本报北京1月12日电 （记者罗珊珊）近日，商务部、人民银行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用 促进贸易投资便利化的通知》，提出九项针对性举措，主要有以下特点：一是增加服务供给，支持银行提供更加便捷、高效的结算和融资服务，更好满足对外贸易等多元化需求；二是统筹多方资源，鼓励依托自贸试验区等开放平台，发挥相关资金、基金以及出口信用保险等支持作用；三是兼顾各类主体，鼓励对优质企业、首办户、中小微企业等因企施策，支持供应链核心企业等更好发挥带动作用；四是突出协作联动，指导各地有关部门和金融机构加强横向协作，推动市县区纵向联动，确保政策落地见效。

商务部表示，印发该通知主要有两方面考虑。一是企业有需求。使用人民币开展跨境贸易投资，有助于外经贸企业规避汇率风险、管理资金成本、实现稳健经营。近段时期以来，随着国际经济金融形势变化，主要货币汇率波动加大，企业使用人民币交易结算的意愿进一步增强，对跨境人民币投融资、风险管理等需求也明显上升。二是工作有基础。近年来，在相关部门积极推动下，跨境人民币使用规模稳步提升。2022年，货物贸易跨境人民币结算金额7.92万亿元，同比增长37.3%，直接投资跨境人民币结算金额6.76万亿元，同比增长16.6%。

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 07 版）

(责编：袁勃、杨光宇)

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