顾仲阳

坚持用发展的办法推动脱贫地区强身健体，坚持开发式帮扶，让有劳动能力的脱贫群众增强内生发展动力，才能更好巩固拓展脱贫攻坚成果

“培训后吃上了手艺饭，每月工资4000多元，只要踏踏实实干，日子肯定越来越有奔头。”江西省瑞金市云石山乡田村脱贫户杨金水在离家不远的一家包装公司上班，对于未来，他充满干劲。瑞金市积极开展就业帮扶车间认定，加大产业帮扶到户支持力度，脱贫群众撸起袖子干活挣钱，朝着更好的日子努力奔跑。

动力强，脱贫稳。2022年，各地区各部门努力克服疫情灾情等不利影响，脱贫攻坚成果持续有效巩固拓展，没有发生整村整乡返贫现象，全国脱贫人口人均纯收入继续保持较快增长。这来之不易的成绩背后，离不开脱贫地区和脱贫群众内生发展动力的逐步增强。

当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，面临挑战不小。党的二十大报告明确提出，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力。

内生动力如何强？对于脱贫地区，要坚持用发展的办法促其强身健体，增强内生发展动力。这其中，做大做强县域经济是个重要抓手。目前全国每个脱贫县都形成了2至3个特色鲜明、带贫面广的主导产业，下一步要向开发农业多种功能、挖掘乡村多元价值要效益，向一二三产业融合发展要效益，强龙头、补链条、兴业态、树品牌，推动全链条升级，增强市场竞争力和可持续发展能力。做大做强主导产业的同时，还要培育新的经济增长点。脱贫地区要主动与发达地区深化经济交流合作，承接产业转移，将本地的资源禀赋、要素优势同发达地区的市场资源、管理经验有机结合，打造富民强县新产业。东西部协作、中央定点帮扶单位和各种社会力量要转移帮扶协作重心，由给钱给物为主转变为引进企业和引导产业转移为主，促进更多项目落地实施，助力脱贫地区壮大县域经济。

对于有劳动能力的脱贫群众，要坚持开发式帮扶，让他们在辛勤劳动中提升发展能力，增强发展动力，从而稳定脱贫致富。对家里有劳动力的脱贫户或者监测户，要精准施策，通过开展生产经营、就业技能培训，让他们在发展产业、务工就业中稳定增收。对国家乡村振兴重点帮扶县、易地搬迁大型安置区等脱贫群众和监测对象比较集中的区域，可以通过建设培训基地、技工院校等，扩大教育培训规模，增强脱贫群众增收本领。

开发式帮扶脱贫群众，不少地方进行了有益探索。广西南宁在乡村建设中广泛推行以工代赈，对脱贫群众开展以工代训、短期技能培训和岗前培训，然后吸纳他们在家门口务工就业，去年全市参与的脱贫群众户均增收7000元以上。这种方式既提高了脱贫群众的内生发展动力，也保证了项目建设质量，一举多得。

巩固拓展脱贫攻坚成果是全面推进乡村振兴的底线任务。增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，在奔跑中拥抱梦想，奋斗中创造奇迹，希望的田野明天一定会更美好！

《 人民日报 》（ 2023年01月13日 18 版）

(责编：袁勃、杨光宇)

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