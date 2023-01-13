人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国科学家构建出新型人工碳晶体

2023年01月13日06:02 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　新华社合肥1月12日电  （记者戴威）近年来，富勒烯、纳米碳管、石墨烯和石墨炔等新型碳材料的发现和发展，引起广泛关注与研究热潮。近期，中国科学技术大学朱彦武教授研究团队在常压条件下构建了碳60聚合物晶体以及长程有序多孔碳晶体，并实现了其克量级制备。

　　据了解，此前，对于制备这类新型碳材料，研究人员要么是利用高温高压等极限条件，要么是采用紫外光、电子束辐照等微观处理技术。但其产率较低、产物不纯，阻碍了人们对该类材料的性质与应用进行更深入探索。

　　在此次研究中，科研团队创造性地使用氮化锂对富勒烯碳60分子晶体进行电荷注入，并在温和温度下进行热处理，最终得到大量的碳60聚合物晶体以及长程有序多孔碳晶体。

　　据朱彦武介绍，长程有序多孔碳晶体是一类新的人工碳晶体，未来可能在能量存储、离子筛分、负载催化等领域具有潜在应用。电荷注入技术为构建这类碳基晶体材料提供了一种拼“乐高”积木式的制备技术，有望成为在原子级精度上调控晶体结构的新手段。

　　“接下来，我们将系统地研究长程有序多孔碳晶体的性质，期望通过精细调节实验参数进一步调控晶体的原子级结构特征，探索更多的性质和应用。”朱彦武说。

　　1月12日，相关研究成果发表于国际学术期刊《自然》杂志。

(责编：袁勃、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：我国2022年进出口规模预计将再创新高
　　人民网北京1月12日电 （记者赵竹青）1月12日，商务部新闻发言人束珏婷在发布会上表示，过去三年，在党中央、国务院坚强领导下，各地方、各部门和广大外贸企业迎难而上、共同努力，我国外贸经受住了重大风险考验，展现出较强韧性和活力。2021年，中国进出口总额连续跨过5万亿、6万亿美元两个台阶，2022年预计规模将再创新高。…
北京科学中心数百项公益活动打造“科技寒假”
　　人民网北京1月12日电 （记者赵竹青）记者从北京科学中心获悉，为丰富广大青少年假期科学文化生活，激发青少年“爱科学、学科学、用科学”的热情，1月10日，该中心面向青少年推出“乐享科技寒假”为主题的科学教育活动，有“高端科普领享寒假”“品读经典畅阅寒假”“多彩体验趣探寒假”“趣味营地巧玩寒假”“ ‘兔’飞猛进喜迎新春”5大板块共435项公益性科学教育活动通过线上线下相结合的方式集中开展。 活动持续近五周，覆盖整个假期。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部