菜籽油、菜籽粕、花生
期货及期权正式引入境外交易者
2023年01月13日06:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社郑州1月12日电 （记者孙清清）1月12日，郑州商品交易所的菜籽油、菜籽粕、花生期货及期权作为境内特定品种正式引入境外交易者参与交易。相关启动活动当日采取线上线下相结合方式在郑州举行。
“菜籽油、菜籽粕、花生期货及期权作为境内特定品种引入境外交易者，是期货市场积极服务油脂油料产业发展和安全的又一重要实践。至此，国内期货市场首次实现在油品油料整个产业链条所有品种期货期权上引入境外交易者，这是我国期货市场对外开放的一大步。”中国证监会副主席方星海在当日启动活动上说。
郑商所理事长熊军表示，在菜籽油、菜籽粕和花生期货及期权上引入境外交易者，有助于推动形成以国内期货价格为重要定价参考的国际贸易模式，提升油脂油料“中国价格”国际影响力；能够便利相关产业企业更好利用两个市场两种资源管理风险，稳定生产经营，更好服务我国粮油安全。
据介绍，引入境外交易者首日，共有来自新加坡、印度尼西亚等国家和地区的26家境外客户参与菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权交易。
(责编：袁勃、杨光宇)
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