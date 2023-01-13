韩 鑫

数据中心是数据处理所需算力的载体，已成为支撑数字化转型发展的关键基础设施。近年来，随着信息技术迭代演进，数据中心输出的算力逐渐成为驱动经济社会发展转型的重要力量。相关数据显示，预计“十四五”期间，中国数据中心算力年均增幅将达27%。随着数据中心规模和输出算力的快速增长，其能耗总量也将相应增加，构建技术先进、绿色低碳的新型数据中心生态体系势在必行。

作为数字经济的重要基石，短短几年间，一大批资源消耗少、能源利用低、运维水平强的绿色数据中心竞相涌现，产业链上下游企业加快“走出去”，全球服务能力显著提升，既为中国工业绿色发展增添了一抹亮色，也彰显出数字经济可持续发展能力的持续增强。

过去一年，中国数据中心产业捷报频传，能效水平迈上新台阶，智能技术跑出加速度，竞帆出海按下快进键。

数字经济基石强起来，究竟靠什么？

筑牢产业基础，强化关键技术攻关，练好内功至关重要。面向未来的新型数据中心具有高技术、高算力、高能效、高安全特征，随着数据资源存储、计算和应用需求的大幅提升，对于关键核心技术的要求将更迫切。

创新升级，技术为先。在秦淮数据马来柔佛超大规模数据中心一期建设中，企业通过自身技术储备，采取集装箱预制模块化出海，自主设计、研发、建造，实现6个月建造、30天拼装、3个月交付的数据中心建设新纪录。万国数据借助自主研发的全球运营指挥中心专用系统，在确保数据传输准确、稳定、高速的同时，使电能使用效率值降至1.2以下……推动科技自立，化解产业痛点，才造就了中国数据中心产业更稳的根基、更绿的底色。

搭建四梁八柱，营造良好产业发展环境，巧借外力是加速器。数据中心涉及多元主体，无论育龙头、促转型，还是筑基础、强集群，都需要科学引导和有力支持。良好的外部环境如同阳光雨露，是支撑创新、绿色转型和提升实力的最佳滋养。

从发布新型数据中心发展三年行动计划到创建三批共计153家国家绿色数据中心，从调整绿色数据中心评价指标到出台数据中心节能诊断服务指南……近年来，利好政策接二连三，通过科学布局避免低质量、粗放型建设发展的同时，也引导传统数据中心加快向新型数据中心演进，孕育出中国数据中心产业更强的韧性、更完善的生态。

今日中国，在用数据中心机架总规模已超590万标准机架，算力总规模排名全球第二，东数西算工程全面启动，多领域融合创新成果加速涌现，共同汇聚成数据中心产业成长壮大、数字经济蓬勃发展的巨大潜能。接续苦练内功、营造更好生态，就一定能形成打造新型智能算力生态体系的合力，从而有效支撑各领域数字化转型，为经济社会高质量发展提供源源不断的新动能。

(责编：袁勃、杨光宇)

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