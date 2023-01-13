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创新场景释放消费潜能

金观平
2023年01月13日08:50 | 来源：经济日报
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原标题：创新场景释放消费潜能

近日，商务部公布首批12个全国示范智慧商圈和16个全国示范智慧商店名单。作为改善消费条件、创新消费场景的重要措施之一，此举有利于更好适应疫情防控优化调整要求，持续提高优质商品和服务供给水平，满足消费者多样化需求，不断释放消费潜能。

首批全国示范名单涵盖东西南北区域的商业发达城市，这些城市信息基础设施等综合平台和面向多方的智慧应用基础较好，能够通过示范创建工作，更好带动传统商圈和商店数字化智能化转型以及协同化发展。近年来，一批业态融合互补、设施智能高效、功能便利完备的智慧商圈和智慧商店在各地不断涌现，通过全面推进设施、服务、场景和管理的智慧化提升，为不同需求消费者营造出便捷舒适、多元融合的消费环境，已逐渐成为促进消费恢复的重要平台。

中央经济工作会议提出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。智慧商圈和商店示范工作应积极顺应居民消费升级趋势，增加居民消费便捷性，把扩大消费同改善生活品质结合起来。

首先，充分发挥示范商圈、示范商店的带动作用。示范商圈应不断提高商业质量，健全面向消费者、商业企业、运营机构和政府部门的智慧应用，打造线上线下一体化的智慧消费生态体系，改善居民购物休闲体验，促进消费提质扩容。示范商店要充分运用现代信息技术，持续优化智慧设施、智慧服务、智慧场景和智慧管理，引领行业创新转型。

其次，持续提升城市商业水平。发展智慧商圈、智慧商店可与步行街改造提升、城市一刻钟便民生活圈打造等有机结合，加快构建分层分类的城市商业布局。通过推动现有步行街设施改造和业态升级，打造城市商业发展标杆；通过突出城市一刻钟便民生活圈的保障作用，切实便利百姓日常生活。打造消费者喜闻乐见的新业态、新模式、新场景，更好满足居民品质化、多样化消费需求。

再次，着眼长远推进示范创建。推动传统商圈和商店数字化智能化转型与协同化发展，要立足各地经济社会发展基础，持续加强对本地区重点商圈、商店的跟踪培育，分期分批推进，不搞一哄而上。也要突出服务功能，注重工作实效，切实提高消费者和商户的获得感。

作为城市商业体系的重要组成部分，智慧商圈、智慧商店的建设有利于推动实体商业创新转型和数实融合发展，引领新型消费加快发展，更好助力扩大内需战略，更好满足人民日益增长的美好生活需要。要持续推进大数据、云计算等现代信息技术在商圈的集成应用，构建智慧应用服务体系，促进消费恢复，释放消费潜能。

(责编：罗知之、陈键)
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