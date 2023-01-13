原标题：我国水土流失面积和强度“双下降”

本报北京1月12日讯（记者吉蕾蕾）在国新办12日举行的新闻发布会上，水利部副部长朱程清介绍，党的十八大以来，我国水土保持工作取得显著成效，水土流失面积和强度持续呈现“双下降”态势，为促进生态环境改善和经济社会发展发挥了重要作用。据水利部最新监测成果，2021年全国水土流失面积267.42万平方公里，较10年前减少27.49万平方公里，强烈及以上等级面积占比由33.8%降至18.93%。

近日，中办、国办印发的《关于加强新时代水土保持工作的意见》对新时代水土保持工作作了总体部署。

“这是当前和今后一个时期加强水土保持工作的纲领性文件，对加快构建党委领导、政府负责、部门协同、全社会共同参与的水土保持工作格局，推动新时代水土保持高质量发展有重大意义。”朱程清表示，下一步，将积极会同相关部门采取有力措施，推动《意见》各项要求落实落地。比如，针对黄河流域水土流失治理，将坚持山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，坚持以水而定、量水而行，加强上下游、干支流、左右岸统筹谋划，共同抓好大保护，协同推进大治理，着力谋划和加强生态保护治理，保障黄河长治久安。

(责编：罗知之、陈键)

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