原标题：2022年外贸规模将再创新高

本报北京1月12日讯（记者冯其予）在12日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，2021年中国进出口总额连续跨过5万亿、6万亿美元两个台阶，2022年预计规模将再创新高。

岁末年初，面对全球经济衰退风险上升、外需增长持续放缓的压力，外贸圈更加积极活跃。很多地方积极组织外贸企业“走出去”，将海外客商“请进来”，一系列贸易促进措施的落地，大大增加了外贸企业拓市场、接订单的渠道和信心。“从商务部跟踪监测的样本外贸企业情况看，已经出现了一些积极信号，特别是出口大省接单情况有所好转。”束珏婷表示。

但也应看到，外贸保稳提质的任务依然十分艰巨。束珏婷说，商务部将持续密切跟踪形势，加大支持力度，全力推动外贸稳规模、优结构。在稳订单方面，商务部将发挥驻外经商机构作用，做好贸易促进工作，支持外贸企业赴境外参展、对接洽谈，办好广交会等重点展会，加强对境外采购商的招商招展，指导企业用足用好出口信用保险政策；在稳主体方面，商务部会同各地方、各相关部门指导企业用好普惠金融、稳岗就业等普惠性政策。发挥各类金融机构作用，进一步加大对外贸企业特别是中小微外贸企业信贷支持力度。

此外，要帮助企业解决困难。充分利用好稳外贸相关工作机制，及时了解、推动解决企业遇到的困难问题，为企业发展营造更加良好的环境。

(责编：罗知之、陈键)

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