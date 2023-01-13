人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2022年外贸规模将再创新高

2023年01月13日08:52 | 来源：经济日报
小字号

原标题：2022年外贸规模将再创新高

　　本报北京1月12日讯（记者冯其予）在12日举行的例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，2021年中国进出口总额连续跨过5万亿、6万亿美元两个台阶，2022年预计规模将再创新高。

　　岁末年初，面对全球经济衰退风险上升、外需增长持续放缓的压力，外贸圈更加积极活跃。很多地方积极组织外贸企业“走出去”，将海外客商“请进来”，一系列贸易促进措施的落地，大大增加了外贸企业拓市场、接订单的渠道和信心。“从商务部跟踪监测的样本外贸企业情况看，已经出现了一些积极信号，特别是出口大省接单情况有所好转。”束珏婷表示。

　　但也应看到，外贸保稳提质的任务依然十分艰巨。束珏婷说，商务部将持续密切跟踪形势，加大支持力度，全力推动外贸稳规模、优结构。在稳订单方面，商务部将发挥驻外经商机构作用，做好贸易促进工作，支持外贸企业赴境外参展、对接洽谈，办好广交会等重点展会，加强对境外采购商的招商招展，指导企业用足用好出口信用保险政策；在稳主体方面，商务部会同各地方、各相关部门指导企业用好普惠金融、稳岗就业等普惠性政策。发挥各类金融机构作用，进一步加大对外贸企业特别是中小微外贸企业信贷支持力度。

　　此外，要帮助企业解决困难。充分利用好稳外贸相关工作机制，及时了解、推动解决企业遇到的困难问题，为企业发展营造更加良好的环境。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：我国2022年进出口规模预计将再创新高
　　人民网北京1月12日电 （记者赵竹青）1月12日，商务部新闻发言人束珏婷在发布会上表示，过去三年，在党中央、国务院坚强领导下，各地方、各部门和广大外贸企业迎难而上、共同努力，我国外贸经受住了重大风险考验，展现出较强韧性和活力。2021年，中国进出口总额连续跨过5万亿、6万亿美元两个台阶，2022年预计规模将再创新高。…
北京科学中心数百项公益活动打造“科技寒假”
　　人民网北京1月12日电 （记者赵竹青）记者从北京科学中心获悉，为丰富广大青少年假期科学文化生活，激发青少年“爱科学、学科学、用科学”的热情，1月10日，该中心面向青少年推出“乐享科技寒假”为主题的科学教育活动，有“高端科普领享寒假”“品读经典畅阅寒假”“多彩体验趣探寒假”“趣味营地巧玩寒假”“ ‘兔’飞猛进喜迎新春”5大板块共435项公益性科学教育活动通过线上线下相结合的方式集中开展。 活动持续近五周，覆盖整个假期。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部