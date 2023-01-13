地方国企资产总额达205.5万亿元
2023年01月13日08:52 | 来源：经济日报
小字号
原标题：地方国企资产总额达205.5万亿元
本报北京1月12日讯（记者周雷）从国务院国资委召开的地方国资委负责人会议上获悉，2022年，地方国有企业经济效益筑底企稳。今年，要着力推动提质增效稳增长，国务院国资委将加强对地方国资监管工作的指导监督。
数据显示，截至2022年11月底，地方监管企业资产总额达205.5万亿元，同比增长10.1%；2022年1月份至11月份，实现营业收入33.7万亿元，同比增长8.1%。
国务院国资委党委书记张玉卓表示，今年，国务院国资委对中央企业提出了“一利五率”的目标，要实现“一增一稳四提升”。“一增”就是利润总额增速高于全国GDP增速；“一稳”是要保持资产负债率总体稳定；“四提升”就是要实现净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率4个指标进一步提升。各地国资委可以参考借鉴，结合实际制定经营目标，拿出更加有力举措，进一步提高国有经济对经济社会发展的贡献度。
(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 商务部：我国2022年进出口规模预计将再创新高
- 人民网北京1月12日电 （记者赵竹青）1月12日，商务部新闻发言人束珏婷在发布会上表示，过去三年，在党中央、国务院坚强领导下，各地方、各部门和广大外贸企业迎难而上、共同努力，我国外贸经受住了重大风险考验，展现出较强韧性和活力。2021年，中国进出口总额连续跨过5万亿、6万亿美元两个台阶，2022年预计规模将再创新高。…
相关新闻
- 评论
- 关注