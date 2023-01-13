原标题：地方国企资产总额达205.5万亿元

本报北京1月12日讯（记者周雷）从国务院国资委召开的地方国资委负责人会议上获悉，2022年，地方国有企业经济效益筑底企稳。今年，要着力推动提质增效稳增长，国务院国资委将加强对地方国资监管工作的指导监督。

数据显示，截至2022年11月底，地方监管企业资产总额达205.5万亿元，同比增长10.1%；2022年1月份至11月份，实现营业收入33.7万亿元，同比增长8.1%。

国务院国资委党委书记张玉卓表示，今年，国务院国资委对中央企业提出了“一利五率”的目标，要实现“一增一稳四提升”。“一增”就是利润总额增速高于全国GDP增速；“一稳”是要保持资产负债率总体稳定；“四提升”就是要实现净资产收益率、研发经费投入强度、全员劳动生产率、营业现金比率4个指标进一步提升。各地国资委可以参考借鉴，结合实际制定经营目标，拿出更加有力举措，进一步提高国有经济对经济社会发展的贡献度。

(责编：罗知之、陈键)

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