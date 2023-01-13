武亚东

原标题：便民办税助政策落实提效

日前，国家税务总局印发《关于开展2023年“便民办税春风行动”的意见》，以“办好惠民事·服务现代化”为主题，连续第十年开展“便民办税春风行动”。今年首批措施聚焦纳税人缴费人“急难愁盼”事项，先行推出六方面17条便民办税缴费举措，后续还将分批推出系列接续措施，切实为纳税人缴费人办实事解难题，营造优质税收营商环境。

根据《意见》，2023年“便民办税春风行动”紧紧围绕纳税人缴费人需求，坚持人民至上、守正创新、问题导向、系统观念，推出系列改革创新服务举措，为激发市场主体活力、维护法治公平税收环境、推动高质量发展持续贡献力量，以税收现代化的深入推进更好服务中国式现代化。

《意见》围绕“诉求响应提质”“政策落实提效”“精细服务提档”“智能办税提速”“精简流程提级”“规范执法提升”六个方面，先行推出首批17条措施。

在诉求响应提质方面，推出组织开展全国纳税人缴费人需求征集、深入开展“税直达”试点2条措施。在政策落实提效方面，推出加强企业所得税优惠政策宣传辅导、拓宽个人所得税汇算清缴优先退税人员范围、深入开展第32个全国税收宣传月活动3条措施。在精细服务提档方面，推出发挥税收大数据作用助力企业复工复产、探索为自然人优先提供智能应答服务、开展技术与应用可视答疑试点3条措施。在智能办税提速方面，推出建立健全全国统一税务可信身份账户体系便利纳税人多渠道办理业务、支持纳税人在境外通过网上申报等方式直接使用人民币跨境缴纳税款、在数字人民币试点地区推动实现数字人民币缴纳税费3条措施。在精简流程提级方面，推出加强协同简化变更登记操作流程、为个人所得税扣缴义务人注销前申请当年度手续费退付提供便利、开发上线个人养老金扣除填报功能、推进全国车船税缴纳信息联网查询与核验以便利纳税人异地办理4条措施。在规范执法提升方面，推出优化企业所得税政策风险提示服务、探索优化新设立纳税人纳税信用复评机制2条措施。

“本次推出的便民办税缴费举措，有助于提升纳税人和缴费人的纳税缴费体验，降低办税缴费遵从成本。一系列举措有助于增进纳税人对税收优惠政策的理解，推动税收优惠政策直达快享。智能办税提速则便捷纳税人全国统一多渠道办税，支持纳税人跨境办税和在相关地区用数字人民币办税，促进办税现代化程度大幅提升。”中央财经大学财政税务学院教授白彦锋表示。

记者在采访中了解到，为使2023年“便民办税春风行动”精准聚焦纳税人缴费人实际需求，自2022年10月下旬开始，国家税务总局组织各省税务局在全国范围内广泛开展了“我为春风献一策”线上征集和“我为春风谋一招”内部征集等活动，通过线上线下多种方式听取市场主体、社会各界和基层税务干部的意见建议。据统计，共征求纳税人缴费人意见141.15万户次，征求税务干部意见10.55万人次。税务部门认真研究各类需求诉求，为开展2023年“便民办税春风行动”找准方向，努力做到知实情、察实需、出实招、解实困。

国家税务总局纳税服务司有关负责人介绍，“便民办税春风行动”作为具有鲜明税务特色的服务品牌，既服务发展大局又服务微观主体，自2014年开展以来截至2022年年底，国家税务总局累计推出54类197项523条创新服务举措，各地税务机关细化推出4万余条配套措施，税费服务的精细化、智能化、便捷化程度越来越高，办税缴费体验感越来越好，纳税人缴费人的满意度、遵从度和获得感越来越强。下一步，税务部门将紧扣纳税人缴费人需求，持续推出并落实落细“便民办税春风行动”各项举措，高质量推进新征程税收现代化，更好发挥税收在国家治理中的基础性、支柱性、保障性作用。

(责编：罗知之、陈键)

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