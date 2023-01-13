张 晔

原标题：网络空间内生安全新成果筑牢数字屏障“中国方案”

数字基础设施正在深刻改变人类生产生活、推动社会经济发展，网络空间内生安全问题也无法避免，由此引发的网络威胁与潜在风险必须防范在前。

1月12日，第二届网络空间内生安全发展大会在南京举办，百余位权威专家相聚云端探索网络空间安全新范式，探讨协同创新发展新生态，探寻内生安全赋能网络弹性新思路。大会期间，发布了两份安全白皮书和三项网络安全创新成果，近20位院士围绕网络安全新范式新生态进行广泛研讨，聚合各方智慧共商筑牢数字安全屏障的“中国方案”。

大会联合主席、紫金山实验室副主任兼首席科学家邬江兴院士指出：去年12月举办的第五届“强网”拟态防御国际精英挑战赛，引入了39套主流商用信息技术产品作为对照组靶标，特别是首次引入了密码机和5G&IMS网络靶标，其中绝大部分产品在赛程尚未过半时便纷纷“中箭落马”，甚至不少直接被打成“砖头”，被迫中途退场，有些还是龙头企业的拳头产品。这充分说明，现实网络信息基础设施和信息物理系统中，存在形形色色的漏洞后门、病毒木马等不确定性威胁，安全形势极为复杂严峻，基于功能设计与实现载体安全“两张皮”技术路线构建的数字基础设施无法担当数字经济时代人类社会赋予的重任。

网络空间内生安全理论是全球网络安全领域中国独创的最新学派，颠覆了当今主流的网络攻击理论与方法，具有改变“游戏规则”的革命性意义，其理论思想与技术实践大大领先于美欧等国家倡导的“网络弹性”或“网络韧性”，有望开辟广义功能安全发展新方向，催生新一代信息技术产业。

邬江兴表示，网络安全牵一发而动全身，越是步入发展快车道，越要筑牢安全屏障，我们当以内生安全发展大会为平台，内生安全联盟为纽带，加快内生安全技术与产业生态发展及成果应用。

本届大会设置了网络弹性、无线内生安全、集成电路内生安全、能源内生安全等10个分论坛，大会还深度融合虚拟现实、人工智能等高新技术，搭建沉浸式元宇宙成果展览厅，充分展示紫金山实验室在网络安全领域的最新进展。

(责编：罗知之、陈键)

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